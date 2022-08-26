София Федина: профильный комитет рекомендует безотлагательно отменить приказ о фактическом уничтожении Довженко-Центра

Об этом сообщила в Facebook народный депутат из фракции "Европейская Солидарность " София Федина.

"Только что Комитет гуманитарной и информационной политики Верховной Рады Украины единогласно рекомендовал Госкино безотлагательно отменить скандальный приказ №100 о "реорганизации", а по сути уничтожении Довженко-Центра", - написала София Федина.

Ранее народные депутаты из фракции "Европейская Солидарность" обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с обращением относительно так называемой реорганизации Довженко-Центра.

В обращении депутаты отметили, что Довженко-Центр - это государственный фильмофонд Украины, аудиовизуальный архив; единственный в Украине член Международной федерации киноархивов (FIAF). С 1994 года занимается сохранением, исследованием и популяризацией украинского кино, распространением национального кинонаследия в Украине и за рубежом.

Довженко-Центр оборудован современным фильмохранилищем с системой климат-контроля, имеет единственную в Украине кинокопировальную лабораторию, Музей кино, бумажный киноархив, медиатеку и собственное издательство.

В принятом Государственным агентством Украины по вопросам кино решении, по мнению депутатов из "Евросолидарности", содержится угроза нанесения ущерба киноархиву, оборудованию, которое используется Центром.

"Без полноценного общественного контроля и прозрачной отчетности государства перед обществом реорганизация Довженко-Центра может привести к потере многочисленного украинского кинематографического наследия", – предупредили народные депутаты.

Во фракции "Европейская Солидарность" отметили: во время войны, действия правового режима военного положения решение о реорганизации, а фактически возможная остановка деятельности Центра вызвала общественный резонанс.

Фракция призвала правительство безотлагательно принять меры в рамках компетенции по пересмотру решения о реорганизации Довженко-Центра, обеспечению его функционирования и работы сотрудников.

Ранее Довженко-Центр заявил о ликвидации национального киноархива , в Минкульте ответили, что речь идет о "реорганизации".

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