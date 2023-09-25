Софи Лорен попала в больницу после падения в собственном доме
В результате падения в своем доме в Женеве 89-летняя звезда итальянского кинематографа Софи Лорен получила переломы бедра
Об этом сообщил Sophia Loren Restaurant на своей странице в Instagram.
В воскресенье, 24 сентября, звезда итальянского кинематографа Софи Лорен, которой в среду исполнилось 89 лет, попала в больницу после падения в своем доме в Женеве.
"После удачной операции ей придется пройти короткий период восстановления, а затем - реабилитацию. К счастью, все прошло хорошо, и Лорен очень скоро вернется к нам", - говорится в сообщении.
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