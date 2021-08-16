Соединит Украину и Молдову: Укравтодор начал подготовку к строительству Ямпольского моста через Днестр

Об этом пресс-служба Укравтодора сообщила в Facebook.



"Строим Ямпольский мост через Днестр, который станет частью транспортного коридора между двумя странами и продолжением автодороги Р-08 Немиров - Ямполь. Сейчас завершается ремонт 116 км этой дороги в Винницкой области", - говорится в сообщении.



Там мост сводится в окрестностях города Ямполь и недалеко молдавского села Косэуць. Подъездом к нему с украинской стороны станет автодорога Т-02-02 Могилев - Подольский - Ямполь - Бершадь - Умань. С другой стороны он примкнет к молдавской трассе М2 Кишинев - Сорока.



В пресс-службе отметили, что строительство моста осуществляется по модели design-build, которая экономит и удешевляет реализацию проекта. Такая модель предполагает, что подрядная организация занимается проектированием и строительными работами.



По информации Укравтодора, подрядной организацией является компания "СП" Автострада ". Сейчас подрядчики начали процесс подготовительных работ: снятие плодородного слоя почвы, вырубку поросли и устройства площадок для техники.



Мостовой переход предусматривает строительство двух подходов: 1,068 км с украинской стороны и 5 км с молдавской. Длина эстакады составит 668 м, длина моста - 641 м. Мост будет удерживать 21 опора высотой от 8 до 40 м.



В пресс-службе отметили, что завершить работы планируется до конца 2022 года.



В Укравтодоре добавили, что сейчас автотранспортная связь между Украиной и Молдовой через реку Днестр в области обеспечивается мостом, который находится в зоне пункта пропуска "Могилев-Подольский - Отач" и мостом на пункте пропуска "Бронница - Унгурь", на котором разрешенная масса транспортных средств не превышает 3,5 тонн, а на пограничном "Ямполь - Косэуць" работает только паромная переправа, однако она давно не соответствует требованиям времени и реальным потребностям жителей обоих государств.



В то же время, отметили в Укравтодоре, новый мост в Ямполе улучшит связь между двумя соседними странами и позволит сократить время поездки по маршруту Киев - Кишинев.

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