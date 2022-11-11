Об этом говорится в сообщении WSJ со ссылкой на официальных представителей США, ознакомленных с конфиденциальным соглашением между Вашингтоном и Сеулом.

Как отмечается, этого количества снарядов будет достаточно для обеспечения артиллерийских подразделений ВСУ минимум на несколько недель интенсивных боев.

"Официальные лица США, знакомые с соглашением, заявили, что США закупят 100 тысяч снарядов 155-мм артиллерии, которые будут доставлены в Украину", – говорится в сообщении.

Проведение соглашения через США позволяет Южной Корее придерживаться своего публичного обязательства не оказывать Украине летальную военную поддержку, одновременно помогая Вашингтону, являющемуся главным союзником Сеула в сдерживании Северной Кореи.

В свою очередь Вашингтон сможет избежать расходования собственных арсеналов вооружений.

Ранее сообщалось, что США закупят для Украины оружие производства Южной Кореи, которое будет доставлено при посредничестве Чехии.

Впоследствии российский президент Путин обвинил Южную Корею в поставках Украине оружия и боеприпасов. Однако президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что Сеул не предоставил Украине никакого летального оружия после того, как Путин сказал, что такое решение разрушит их отношения.

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