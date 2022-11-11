Соединенные Штаты закупят у Южной Кореи артиллерийские боеприпасы для Украины, - WSJ
Южная Корея впервые продаст Соединенным Штатам Америки артиллерийские снаряды, которые далее поставят для нужд Вооруженных Сил Украины
Об этом говорится в сообщении WSJ со ссылкой на официальных представителей США, ознакомленных с конфиденциальным соглашением между Вашингтоном и Сеулом.
Как отмечается, этого количества снарядов будет достаточно для обеспечения артиллерийских подразделений ВСУ минимум на несколько недель интенсивных боев.
"Официальные лица США, знакомые с соглашением, заявили, что США закупят 100 тысяч снарядов 155-мм артиллерии, которые будут доставлены в Украину", – говорится в сообщении.
Проведение соглашения через США позволяет Южной Корее придерживаться своего публичного обязательства не оказывать Украине летальную военную поддержку, одновременно помогая Вашингтону, являющемуся главным союзником Сеула в сдерживании Северной Кореи.
В свою очередь Вашингтон сможет избежать расходования собственных арсеналов вооружений.
- Ранее сообщалось, что США закупят для Украины оружие производства Южной Кореи, которое будет доставлено при посредничестве Чехии.
- Впоследствии российский президент Путин обвинил Южную Корею в поставках Украине оружия и боеприпасов. Однако президент Южной Кореи Юн Сук Йоль заявил, что Сеул не предоставил Украине никакого летального оружия после того, как Путин сказал, что такое решение разрушит их отношения.
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