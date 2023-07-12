Об этом заявила гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле.

"Возвращение Соединенных Штатов в ЮНЕСКО завершено: они снова официально стали членом нашей Организации. Это отличная новость для ЮНЕСКО. Импульс, который мы восстановили в последние годы, теперь будет продолжать расти. Наши инициативы будут сильнее во всем мире", - отметила Аузле.

Отмечается, что в воскресенье, 9 июля, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен позвонил по телефону Одри Азуле, чтобы сообщить ей, что он только что подписал документ о принятии Конституции ЮНЕСКО.

Документ еще предстояло официально передать на хранение правительства Великобритании и Северной Ирландии, депозитарию Конституции ЮНЕСКО. Сейчас это уже сделано.

С представлением этого документа Соединенные Штаты стали 194 страной-членом ЮНЕСКО.

"Это исторический момент. Наша Организация снова движется к универсальности. Я также хочу поделиться этой победой ЮНЕСКО со всей семьей Организации Объединенных Наций, потому что это отличная новость для многосторонности в целом. Если мы хотим противостоять вызовам нашего столетия, ответ может быть только коллективной", - заявила гендиректор.

Еще в начале июня США объявили о своем намерении снова присоединиться к ЮНЕСКО. Среди причин своего возвращения они выделили начало новых инициатив для решения современных вызовов (включая глобальную нравственную основу для программ искусственного интеллекта и защиты океана), внедрение реформ управления, которые сделали Организацию более эффективной, а также посреднические усилия смягчившие внутриполитическое напряжение, в частности на Ближнем Востоке.

США и ЮНЕСКО

В 2011 г. администрация тогдашнего президента США Барака Обамы прекратила финансирование ЮНЕСКО после того, как членом организации стала Палестина – это было запрещено американским законодательством.

В 2017 году администрация Трампа объявила о выходе из ЮНЕСКО из-за "антиизраильской предвзятости". Вскоре выход из организации объявил Израиль.

Официально Соединенные Штаты вышли из ЮНЕСКО 1 января 2019, но оставили за собой статус наблюдателя.

12 июня 2023 г. США обратились в ЮНЕСКО, заявив о желании вернуться в организацию почти через шесть лет после решения бывшего американского президента Дональда Трампа о выходе из ее состава.

Уже в конце июня Соединенные Штаты предоставили организации финансовый план погашения задолженных с 2011 года взносов. А страны-члены ЮНЕСКО проголосовали за возвращение членства в США.

Соединенные Штаты будут финансировать сумму, эквивалентную 22% регулярного бюджета ЮНЕСКО. К этому прибавят постепенную выплату их задолженности и, начиная с 2023 года, добровольные взносы для финансирования программ, в том числе тех, которые поддерживают доступ к образованию в Африке, память о Холокосте и защите журналистов.