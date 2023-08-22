Соединенные Штаты снова испытали прототип гиперзвуковой ракеты ARRW

Об этом сообщает Defense News.

Запуск оперативного прототипа ARRW был осуществлен 19 августа со стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress. В результате испытаний военные и разработчики из корпорации Lockheed Martin получили ценные сведения о возможностях ракеты ARRW. Ожидается, что эти данные помогут создать будущее оружие.

Военно-воздушные силы заявили, что испытания были сосредоточены на сквозной производительности ARRW, а также подтверждены и улучшены возможности тестирования и оценки службы для продолжения разработки передовых гиперзвуковых систем.

Это тестирование ARRW стало первым после неудачного запуска другого рабочего прототипа в марте этого года.

Как отмечается, гиперзвуковое оружие движется со скоростью более 5 Махов, или более 3836 миль в час, и является высокоманевренным, что затрудняет его отслеживание и сбивание. Американские законодатели обеспокоены тем, что армия США недостаточно сделала для разработки и внедрения гиперзвукового оружия и что страна может отставать от гиперзвуковых возможностей Китая и России.