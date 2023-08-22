Соединенные Штаты снова испытали прототип гиперзвуковой ракеты ARRW
США провели новые испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW воздушного базирования у побережья Калифорнии
Об этом сообщает Defense News.
Запуск оперативного прототипа ARRW был осуществлен 19 августа со стратегического бомбардировщика Boeing B-52H Stratofortress. В результате испытаний военные и разработчики из корпорации Lockheed Martin получили ценные сведения о возможностях ракеты ARRW. Ожидается, что эти данные помогут создать будущее оружие.
Военно-воздушные силы заявили, что испытания были сосредоточены на сквозной производительности ARRW, а также подтверждены и улучшены возможности тестирования и оценки службы для продолжения разработки передовых гиперзвуковых систем.
Это тестирование ARRW стало первым после неудачного запуска другого рабочего прототипа в марте этого года.
Как отмечается, гиперзвуковое оружие движется со скоростью более 5 Махов, или более 3836 миль в час, и является высокоманевренным, что затрудняет его отслеживание и сбивание. Американские законодатели обеспокоены тем, что армия США недостаточно сделала для разработки и внедрения гиперзвукового оружия и что страна может отставать от гиперзвуковых возможностей Китая и России.
- Первый успешный пуск прототипа ракеты AGM-183A был произведен в конце 2022 года. Она развила скорость, которая в пять раз превысила скорость звука и взорвалась на запланированном участке.
- Однако в марте 2023 г. новые испытания прошли неудачно.
- В свою очередь в июне стало известно, что прототип гиперзвукового самолета, финансируемого Пентагоном, сможет подняться в воздух летом 2024 года.
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