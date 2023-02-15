Об этом сообщает Центральное командование (CENTCOM) вооруженных сил США в twitter .

В ведомстве отмечают, что 14 февраля около 14:30 по местному времени силы США в Сирии открыли огонь и сбили БПЛА иранского производства, который пытался вести разведку в районе объекта поддержки миссии в Коноко, патрульной базы на северо-востоке Сирии.

Больше подробностей по поводу инцидента в заявлении не приведено. Однако показаны изображения.