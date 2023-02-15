Соединенные Штаты сбили иранский дрон вблизи военной базы в Сирии
Американские военные сбили в Сирии иранский беспилотник, пытавшийся провести разведку в районе военной базы США
Об этом сообщает Центральное командование (CENTCOM) вооруженных сил США в twitter .
В ведомстве отмечают, что 14 февраля около 14:30 по местному времени силы США в Сирии открыли огонь и сбили БПЛА иранского производства, который пытался вести разведку в районе объекта поддержки миссии в Коноко, патрульной базы на северо-востоке Сирии.
Больше подробностей по поводу инцидента в заявлении не приведено. Однако показаны изображения.
- Ранее самолеты обстреляли колонну иранских грузовиков , переезжавших через границу из Ирака в Сирию. Уничтожено было 6 грузовиков, перевозивших иранское оружие.
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