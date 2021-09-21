Соединенные Штаты с ноября смягчат правила въезда для вакцинированных туристов
Соединенные Штаты Америки с ноября откроют границы для вакцинированных против коронавируса туристов из Европейского Союза и других стран
Об этом сообщает ВВС .
США отменяют ограничения на въезд с ЕС и других стран. С ноября в страну позволят въезжать полностью вакцинированных туристам без прохождения обязательного карантина.
Иностранцы, которые не прошли полную вакцинацию, должны будут сдавать тесты до поездки и после прибытия в США.
- Напомним, с начала прошлого года в США действуют жесткие ограничения на путешествия. Ограничения в США сначала было введено для путешественников из Китая в начале 2020 года, а затем это распространилось на другие страны. Действующие правила запрещают въезд для большинства неамериканских граждан, находившихся в Великобритании и ряде других европейских стран, а также Китае, Индии, Южной Африке, Иране и Бразилии в течение последних 14 дней.
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