Соединенные Штаты предупредили ООН о разработке Россией "расстрельных" списков на случай нового вторжения в Украину, Кремль назвал это "фейком"
США направили письмо в НАТО с уведомлением о подготовке Россией списков украинцев, "которые должны быть убиты или отправлены в лагеря" после нового вторжения в Украину
Об этом пишет The Washington Post.
В списки включены российские и белорусские оппозиционеры, журналисты, антикоррупционные активисты, а также "уязвимые группы населения".
Отмечается, что в эти списки включены российские и белорусские оппозиционеры, живущие в Украине, журналисты, антикоррупционные активисты, а также "уязвимые группы населения" - представители ЛГБТ, религиозных и этнических меньшинств.
По данным издания, российские силы планируют широкомасштабные нарушения прав человека: пытки, необоснованные задержания и похищения мирных жителей.
"У нас есть достоверная информация о том, что российские войска, скорее всего, будут применять смертоносные меры по разгону мирных протестов или иным образом противодействовать мирным проявлениям возможного сопротивления со стороны гражданского населения", – говорится в сообщении.
Отмечается, что подлинность письма подтвердили три американских чиновника.
При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "фейком" утверждение Вашингтона, что РФ составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае вторжения в Украину.
"Это абсолютная ложь. Мне известно, что это абсолютная выдумка. Такого списка не существует. Это фейк", - сказал Песков.
- Напомним, западные СМИ сообщили, что оккупанты планируют кампанию арестов и убийств в Украине после вторжения. Под угрозой окажутся известные политические оппоненты, антикоррупционные активисты, живущие в изгнании белорусские и российские диссиденты.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.28
Покупка 28.28Продажа 28.72
-
EUR
Покупка 32.06Продажа 32.67
- Актуальное
- Важное