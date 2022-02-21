Соединенные Штаты предупредили ООН о разработке Россией "расстрельных" списков на случай нового вторжения в Украину, Кремль назвал это "фейком"

Об этом пишет The Washington Post.



В списки включены российские и белорусские оппозиционеры, журналисты, антикоррупционные активисты, а также "уязвимые группы населения".



Отмечается, что в эти списки включены российские и белорусские оппозиционеры, живущие в Украине, журналисты, антикоррупционные активисты, а также "уязвимые группы населения" - представители ЛГБТ, религиозных и этнических меньшинств.



По данным издания, российские силы планируют широкомасштабные нарушения прав человека: пытки, необоснованные задержания и похищения мирных жителей.



"У нас есть достоверная информация о том, что российские войска, скорее всего, будут применять смертоносные меры по разгону мирных протестов или иным образом противодействовать мирным проявлениям возможного сопротивления со стороны гражданского населения", – говорится в сообщении.



Отмечается, что подлинность письма подтвердили три американских чиновника.



При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "фейком" утверждение Вашингтона, что РФ составляет списки украинцев, которые должны быть убиты или отправлены в лагеря в случае вторжения в Украину.



"Это абсолютная ложь. Мне известно, что это абсолютная выдумка. Такого списка не существует. Это фейк", - сказал Песков.

Напомним, западные СМИ сообщили, что оккупанты планируют кампанию арестов и убийств в Украине после вторжения. Под угрозой окажутся известные политические оппоненты, антикоррупционные активисты, живущие в изгнании белорусские и российские диссиденты.