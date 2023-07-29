Соединенные Штаты помогут Австралии в развитии ракетной промышленности
По итогам встреч в Брисбене с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином министр обороны Австралии Ричард Марлз объявил о проекте развития ракетной промышленности и ее экспорте
Об этом пишет France24.
В рамках совместного с Соединенными Штатами проекта Австралия разработает управляемые реактивные системы залпового огня.
"Мы надеемся, что через два года в Австралии начнется производство ракет. Мы очень довольны шагами, которые предпринимаем для создание предприятия по производству управляемого оружия и взрывных боеприпасов в этой стране", - сказал Марлз.
Глава Пентагона Остин подчеркнул, что этот план поможет Штатам "обострить технологическое преимущество и укрепить базу оборонной промышленности".
Теперь Вашингтон будет работать над тем, чтобы помочь Австралии почти с нуля создать новую отечественную ракетную промышленность.
Война в Украине обнаружила слабые стороны западных военных цепочек поставок и постепенно исчерпала запасы ракет и других боеприпасов. Сейчас Австралия начинает капитальную реформу собственных вооруженных сил, ориентируясь на возможности наносить удары на большие расстояния, чтобы держать потенциальных врагов, в частности Китай, "на расстоянии вытянутой руки".
- 26 июня правительство Австралии предоставило дополнительную военную и экономическую помощь Украине на 73,5 миллиона долларов. Новый пакет оборонной поддержки состоял из 28 бронированных машин M113, 14 спецавтомобилей, 28 среднетоннажных грузовиков и 14 прицепов.
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