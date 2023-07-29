Об этом пишет France24.

В рамках совместного с Соединенными Штатами проекта Австралия разработает управляемые реактивные системы залпового огня.

"Мы надеемся, что через два года в Австралии начнется производство ракет. Мы очень довольны шагами, которые предпринимаем для создание предприятия по производству управляемого оружия и взрывных боеприпасов в этой стране", - сказал Марлз.

Глава Пентагона Остин подчеркнул, что этот план поможет Штатам "обострить технологическое преимущество и укрепить базу оборонной промышленности".

Теперь Вашингтон будет работать над тем, чтобы помочь Австралии почти с нуля создать новую отечественную ракетную промышленность.

Война в Украине обнаружила слабые стороны западных военных цепочек поставок и постепенно исчерпала запасы ракет и других боеприпасов. Сейчас Австралия начинает капитальную реформу собственных вооруженных сил, ориентируясь на возможности наносить удары на большие расстояния, чтобы держать потенциальных врагов, в частности Китай, "на расстоянии вытянутой руки".