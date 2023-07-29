Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Соединенные Штаты помогут Австралии в развитии ракетной промышленности

Соединенные Штаты помогут Австралии в развитии ракетной промышленности

29 июля, 2023 суббота
12:28
Мир

По итогам встреч в Брисбене с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином министр обороны Австралии Ричард Марлз объявил о проекте развития ракетной промышленности и ее экспорте

Об этом пишет France24.

В рамках совместного с Соединенными Штатами проекта Австралия разработает управляемые реактивные системы залпового огня.

"Мы надеемся, что через два года в Австралии начнется производство ракет. Мы очень довольны шагами, которые предпринимаем для создание предприятия по производству управляемого оружия и взрывных боеприпасов в этой стране", - сказал Марлз.

Глава Пентагона Остин подчеркнул, что этот план поможет Штатам "обострить технологическое преимущество и укрепить базу оборонной промышленности".

Теперь Вашингтон будет работать над тем, чтобы помочь Австралии почти с нуля создать новую отечественную ракетную промышленность.

Война в Украине обнаружила слабые стороны западных военных цепочек поставок и постепенно исчерпала запасы ракет и других боеприпасов. Сейчас Австралия начинает капитальную реформу собственных вооруженных сил, ориентируясь на возможности наносить удары на большие расстояния, чтобы держать потенциальных врагов, в частности Китай, "на расстоянии вытянутой руки".

  • 26 июня правительство Австралии предоставило дополнительную военную и экономическую помощь Украине на 73,5 миллиона долларов. Новый пакет оборонной поддержки состоял из 28 бронированных машин M113, 14 спецавтомобилей, 28 среднетоннажных грузовиков и 14 прицепов.
оружие
Австралия
США
Читайте также:
Росіяни вдарили по багатоповерхівці й будівлі СБУ у Дніпрі
29 июля, 2023 суббота
Россияне ударили по многоэтажке и зданию СБУ в Днепре: 9 пострадавших
28 июля, 2023 пятница
Вагнеровцы могут объявить о захвате Белорусской АЭС, чтобы угрожать Литве, - военный эксперт Грабский
"Зуби дракона". Ілюстрація
28 июля, 2023 пятница
ВСУ на юге вышли на критически важную российскую оборонную линию, — CNN
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.06
    Покупка 37.06
    Продажа 37.84
  • EUR
    Покупка 41.01
    Продажа 41.99
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
29 июля
14:38
Обновлено
Россияне ударили по многоэтажке и зданию СБУ в Днепре: 9 пострадавших
14:20
Обновлено
В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО для оценки последствий ракетных ударов
14:11
Компенсация за уничтоженное жилье: кто и сколько сможет получить
14:04
OPINION
Власти строят Нью-Васюки. На этот раз – ракетные
13:49
Матеуш Моравецкий
Более 100 вагнеровцев отправились в Сувалкский коридор, - Моравецкий
13:39
Зеленский посетил передовые позиции ССО на Бахмутском направлении
13:27
На 97-м году жизни скончался классик немецкой литературы Мартин Вальзер
13:25
Эксклюзив
Война США с Китаем решается сейчас в Украине, - Пионтковский
13:09
В Николаеве мужчины пытались разобрать кассетный снаряд: пятеро получили ранения
12:58
Разгоняется до 111 км/ч и прячется под водой: в Турции представили новый морской дрон
12:42
Дожди с запада перейдут в центр, на остальных территориях - солнечно и сухо: прогноз на 30 июля от Натальи Диденко
12:32
россия хакер
Хакеры, предположительно связанные с РФ, совершили кибератаку на правительственный онлайн-портал Кении
12:24
Взрыв в Шевченковском райсуде: ДБР считает, что гексоген Гуменюку передали под видом лекарства
12:10
Зеленский объяснил, почему ветировал выделение более 570 миллионов на достройку Музея Голодомора
12:09
OPINION
Сергей Руденко
Путин как Африка
11:44
Пригожин закончит в Гааге с Путиным или диктатор его ликвидирует, - Порошенко
11:40
Из-за непогоды 9 тысяч потребителей Днепропетровщины остаются без света
11:34
OPINION
Николай Княжицкий
Президент ветировал закон о средствах на Музей Голодомора – это ошибка
11:30
В Севастополе взорвался склад боеприпасов
11:28
В Сенате США призвали администрацию Байдена помочь украинским детям, депортированным в РФ
11:10
В Финляндии закроют восемь пунктов приема беженцев из-за уменьшения количества прибывших украинцев
11:00
Украина может получить 10-12 систем Patriot, - военный эксперт Рыженко
10:35
Оккупанты утром ударили по Веселому на Херсонщине: ранена женщина
10:06
В РФ обвинили ВСУ в обстреле села в Брянской области: пишут о по меньшей мере 15 прилетах
10:04
OPINION
Диктатура и тоталитаризм вырождаются и ведут в пропасть
09:43
В оккупированном Северодонецке россияне хотят перераспределить торговые объекты и промышленные площади, - ОВА
09:32
Минобороны Японии: китайские и российские военные корабли прошли через пролив возле Хоккайдо
09:29
Оккупанты пытаются активно наступать возле Кременной в Луганской области, но успехов не имеют, - британская разведка
09:00
В США планируют ограничить технологические инвестиции в Китай, - Bloomberg
09:00
День ССО: Несколько фактов о Движении сопротивления и Силах специальных операций ВСУ
08:26
Обновлено
Потери РФ за сутки войны в Украине: 390 солдат, 6 боевых бронемашин и 11 артсистем
08:25
В Австралии разбился военный вертолет: по меньшей мере 4 погибших
08:08
Парижский сплин, звезда на игле и как поймать преступника – 5 книг с неизвестными историями известных людей
08:02
OPINION
Почему в России боятся темы ЛГБТ?
07:55
Дональд Трамп обещает бороться за президентское кресло даже за решеткой
07:52
OPINION
Николай Княжицкий
В партии власти "Слуга народа" началась борьба против неосторожных поклонников отдыха на Мальдивах
06:37
Япония запустила старейший в стране ядерный реактор после 12 лет простоя
06:23
ISW: ВСУ продвинулись вперед под Бахмутом
05:58
"Мы не пришли просить какие-то дары": Президент ЮАР призвал Путина разблокировать Черное море и возобновить "зерновое соглашение"
05:32
В России боятся, что война в Украине негативно повлияет на результаты выборов, - ISW
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV