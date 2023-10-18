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Соединенные Штаты передали Украине около 20 ракет ATACMS, - NYT

18 октября, 2023 среда
11:10
Война с Россией

Украина получила от Соединенных Штатов около 20 дальнобойных ракет ATACMS. Однако Силы обороны не могут использовать их для ударов по территории России

Об этом пишет The New York Times.

Два западных чиновника заявили, что Соединенные Штаты направили около 20 ракет ATACMS в Украину.

Количество ракет, по словам чиновников, было небольшим. Они представляют собой кассетные боеприпасы, которые выбрасывают 950 небольших бомб и могут нанести ущерб на большой территории. Оружие такого типа запрещено международным соглашением, которое Соединенные Штаты не подписали.

Отмечается, что версия ракеты, направленная США, имеет ограниченный радиус действия. Однако ее достаточно, чтобы достичь почти всех основных баз, которые Россия использовала для воздушной поддержки и снабжения своих войск в Украине.

Одно из условий, поставленных перед украинцами, является то, что ATACMS не могут быть использованы для нападения на российскую территорию, сказал один из чиновников.

Что предшествовало

В ночь с 16 на 17 октября украинские защитники нанесли удачный удар по российским вертолетам и аэродромам в Луганске и Бердянске.

Иностранные СМИ писали , что во время этой атаки Украина впервые использовала против российских войск американские дальнобойные ракеты ATACMS, которые США тайно отправили несколько дней назад.

Вечером президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении их против российских войск, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как украинские защитники их использовали.

Белый дом подтвердил передачу Украине ракет: "США недавно доставили в Украину ракеты ATACMS радиусом действия до 100 миль (около 160 км – ред.) в рамках нашей постоянной поддержки украинского народа от жесткого вторжения России".

Что известно об отправке ATACMS по Украине

19 апреля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи Украине в размере $325 миллионов, в который войдут снаряды для HIMARS и артиллерии.

В конце мая представители Конгресса США уже призвали Байдена отправить в Украину упомянутые ракеты. В письме, адресованном президенту США, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS).

10 июня члены обеих партий нижней палаты конгресса США представили резолюцию, в которой содержится призыв к Джо Байдену передать Украине ATACMS. А 21 июня комитет палаты представителей иностранных дел поддержал резолюцию в Байден с призывом немедленного предоставить Украине ATACMS.

Издание WP сообщило , что США не имеют достаточного количества ракет ATACMS для того, чтобы передать их Украине.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире Эспрессо отметил , что Украине нужны именно кассетные ракеты ATACMS, но не факт, что они есть в США.

Уже в сентябре стало известно , что США могут передать ракеты Украине в последующих пакетах помощи.

Также сообщалось , что администрация Байдена близка к тому, чтобы одобрить поставки Украине ракет большей дальности, сразу оснащенные кассетными боеприпасами. The Wall Street Journal писал , что Украина близка к тому, чтобы получить от США ракеты ATACMS уже этой осенью.

В то же время госсекретарь США Энтони Блинкен заявил , что украинские военные будут использовать американские ракеты так, как они считают сами.

22 сентября на переговорах президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что Украина получит небольшое количество ракет ATACMS.

28 сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил , что предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия обсуждали во время встречи президент Владимир Зеленский, глава США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на прошлой неделе.

3 октября агентство Bloomberg сообщило , что Пентагон готов очень быстро предоставить Украине ракеты ATACM S – ждут лишь окончательного согласия президента США Джо Байдена.

10 октября советник Байдена Салливан рассказал, кто сопротивлялся предоставлению Украине ATACMS.

Украина
Россия
російська армія
окупанти
США
допомога США Україні
Мир про Украину
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