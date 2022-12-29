Об этом сообщает CNN со ссылкой на Госдеп США.

"Эта предложенная продажа отвечает национальным, экономическим интересам и интересам безопасности США, поддерживая постоянные усилия получателя по модернизации своих вооруженных сил и поддержанию надежной обороноспособности", - говорится в заявлении Госдепа.

Известно, что администрация Байдена сообщила конгресс о том, что дает согласие на возможную дальнейшую продажу Тайваню различного вооружения, в том числе систем для заминирования, Офиса экономического и культурного представительства Тайваня, де-факто выполняющего функции посольства.

В официальном заявлении отмечается, что продажа поможет "повысить безопасность получателя и будет способствовать поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе".

Недавно США основали программу модернизации вооруженных сил Тайваня, чтобы помочь ему удержать Китай от возможной агрессии.

В конце ноября лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом заявил , что вопрос независимости Тайваня является красной линией в отношениях между странами. И Пекин никогда не согласится "на отделение Тайваня от Китая".

22 декабря китайские самолеты вошли в юго-восточную зону противовоздушной обороны Тайваня, тайваньскую авиацию подняли в воздух.

26 декабря Тайвань заявил о самом большом вторжении китайской авиации в воздушное пространство острова. Речь идет о 71 самолете китайской авиации, включая истребителей и беспилотников.

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