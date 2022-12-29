Соединенные Штаты одобрили продажу Тайваня оружия на $180 млн
Администрация Байдена одобрила потенциальные продажи Тайваню разного вооружения, на $180 миллионов в том числе систем для заминирования на фоне напряженности между островом и Пекином
Об этом сообщает CNN со ссылкой на Госдеп США.
"Эта предложенная продажа отвечает национальным, экономическим интересам и интересам безопасности США, поддерживая постоянные усилия получателя по модернизации своих вооруженных сил и поддержанию надежной обороноспособности", - говорится в заявлении Госдепа.
Известно, что администрация Байдена сообщила конгресс о том, что дает согласие на возможную дальнейшую продажу Тайваню различного вооружения, в том числе систем для заминирования, Офиса экономического и культурного представительства Тайваня, де-факто выполняющего функции посольства.
В официальном заявлении отмечается, что продажа поможет "повысить безопасность получателя и будет способствовать поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе".
Недавно США основали программу модернизации вооруженных сил Тайваня, чтобы помочь ему удержать Китай от возможной агрессии.
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