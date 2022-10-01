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Соединенные Штаты не причастны к саботажу на "Северном потоке", - США на Совбезе ООН

1 октября, 2022 суббота
09:25
Мир

США, в ответ на упреки российской стороны, заявили, что не причастны к саботажу на газопроводах "Северного потока" в Балтийском море

Об этом во время заседания Совбеза ООН заявил заместитель главы Миссии США при ООН посол Ричард Миллс.

"Делегация РФ снова распространяет теории заговора и массовую дезинформацию в этом зале", - сказал Миллс.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты категорически отрицают какую-либо причастность к утечке газа на "Северном потоке".

Миллс также обвинил Россию в попытке отвлечь мир от войны против Украины.

Инциденты в Балтийском море должны быть расследованы компетентными органами, сказал представитель США. По его словам, Совбез ООН должен сосредоточиться на прекращении проявлений агрессии со стороны России.

"Мы не должны позволить РФ использовать ООН и этот Совет для распространения лжи и дезинформации, чем они занимаются с самого начала войны в Украине", - сказал Миллс.

  • На маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте.
  • 27 сентября сообщалось , что накануне запуска Балтийского газопровода в Балтийское море вылился газ из российского газопровода "Северный поток - 2".
  • Премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что повреждение российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море является результатом умышленных действий .

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