Соединенные Штаты готовят санкции против главарей оккупационных сил на Донбассе, - WSJ
Соединенные Штаты Америки планируют финансовые санкции против главарей пророссийских сил в Донбассе. Об ограничениях должны объявить 20 января
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В издании отмечают, что финансовые санкции против главарей оккупационных на Донбассе готовятся накануне визита госсекретаря Энтони Блинкена в Украину, Германию и Швейцарию.
Санкции являются частью дипломатического давления на РФ, чтобы она отказалась от нового вторжения в Украину.
Издание сообщает, что санкции будут введены против четырех физических лиц. Официально об ограничениях объявят в четверг, 20 января.
- Напомним, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не исключает ни один из вариантов санкций в отношении Российской Федерации на случай, если она совершит вторжение в Украину. В частности, рассматривают и отключения от SWIFT.
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