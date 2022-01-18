Соединенные Штаты готовят санкции против главарей оккупационных сил на Донбассе, - WSJ

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В издании отмечают, что финансовые санкции против главарей оккупационных на Донбассе готовятся накануне визита госсекретаря Энтони Блинкена в Украину, Германию и Швейцарию.

Санкции являются частью дипломатического давления на РФ, чтобы она отказалась от нового вторжения в Украину.

Издание сообщает, что санкции будут введены против четырех физических лиц. Официально об ограничениях объявят в четверг, 20 января.