Соединенные Штаты допустили Израиль в программу безвизового режима
В среду, 27 сентября, администрация президента США Джо Байдена приняла решение о принятии Израиля в программу безвизового въезда в Штаты (VWP)
Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальные лица.
Министр внутренней безопасности Израиля Алехандро Майоркас заявил, что это решение еще больше "усиливает безопасность, экономику и межчеловеческие связи между США и Израилем".
Отмечается, что американцы палестинского происхождения, живущие на Западном берегу реки Иордан и в Соединенных Штатах, с 30 ноября 2023 года смогут въезжать в Израиль без виз, а также летать в аэропорт Бен-Гурион и вылетать из него, уменьшая препятствия. путешествий для этих американцев.
Также для допуска к программе, позволяющей путешественникам оставаться в стране без визы сроком до 90 дней, Вашингтон требует от Израиля выполнения требований по таким вопросам, как борьба с терроризмом, правоохранительная деятельность, иммиграционное обеспечение, безопасность документов и пограничный контроль.
Кроме того, страны должны одинаково относиться ко всем путешественникам США, независимо от других имеющихся у них паспортов. В случае Израиля это означает свободный проезд палестинских американцев в аэропорту Бен-Гурион.
- О планах принятия Израиля в программу безвизового въезда в Штаты, несмотря на то, что Вашингтон постоянно обеспокоен отношением израильского правительства к палестинским американцам, сообщалось накануне, 25 сентября.
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