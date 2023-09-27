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Соединенные Штаты допустили Израиль в программу безвизового режима

27 сентября, 2023 среда
16:46
Мир

В среду, 27 сентября, администрация президента США Джо Байдена приняла решение о принятии Израиля в программу безвизового въезда в Штаты (VWP)

Об этом пишет Reuters со ссылкой на официальные лица.

Министр внутренней безопасности Израиля Алехандро Майоркас заявил, что это решение еще больше "усиливает безопасность, экономику и межчеловеческие связи между США и Израилем".

Отмечается, что американцы палестинского происхождения, живущие на Западном берегу реки Иордан и в Соединенных Штатах, с 30 ноября 2023 года смогут въезжать в Израиль без виз, а также летать в аэропорт Бен-Гурион и вылетать из него, уменьшая препятствия. путешествий для этих американцев.

Также для допуска к программе, позволяющей путешественникам оставаться в стране без визы сроком до 90 дней, Вашингтон требует от Израиля выполнения требований по таким вопросам, как борьба с терроризмом, правоохранительная деятельность, иммиграционное обеспечение, безопасность документов и пограничный контроль.

Кроме того, страны должны одинаково относиться ко всем путешественникам США, независимо от других имеющихся у них паспортов. В случае Израиля это означает свободный проезд палестинских американцев в аэропорту Бен-Гурион.

  • О планах принятия Израиля в программу безвизового въезда в Штаты, несмотря на то, что Вашингтон постоянно обеспокоен отношением израильского правительства к палестинским американцам, сообщалось накануне, 25 сентября.
Израиль
США
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