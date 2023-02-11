Содействует массовым репрессиям в оккупированных регионах Украины: СБУ сообщила о подозрении главе следственного комитета РФ
Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе следственного комитета РФ Александру Бастрыкину по двум статьям Уголовного кодекса
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Служба безопасности сообщила о подозрении Александру Бастрыкину, главе следственного комитета РФ. Правоохранители собрали доказательную базу: задокументирована его деятельность по установлению оккупационного режима на захваченных территориях Юга и Востока.
"Должностное лицо выполняет задачи высшего военно-политического руководства РФ относительно подавления движения сопротивления в Украине. Кроме того, Бастрыкин публично оправдывает вооруженную агрессию РФ и захват части восточных и южных областей Украины. Об этом он неоднократно заявлял во время своих выступлений на российских телеканалах", - утвердили в пресс-службе.
Да, ему сообщили о подозрении по двум статьям УКУ:
- ч. 2 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителем власти);
- ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как внутреннего гражданского конфликта, и признание правомерной временной оккупации части территории Украины, совершенные должностным лицом, использованием средств массовой информации);
- ч. 3 ст. 436-2 (отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как внутреннего гражданского конфликта, и отрицание временной оккупации части территории Украины, совершенные должностным лицом, повторно).
- Напомним, экстелеведущую Оксану Марченко, жену подозреваемого в госизмене экснардепа Виктора Медведчука, вызвали на допрос в управление СБУ в Ивано-Франковске.
- Служба безопасности Украины также сообщила о подозрении Татьяне Монтян, российской пропагандистке, активно распространяющей кремлевскую дезинформацию.
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