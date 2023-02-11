Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Служба безопасности сообщила о подозрении Александру Бастрыкину, главе следственного комитета РФ. Правоохранители собрали доказательную базу: задокументирована его деятельность по установлению оккупационного режима на захваченных территориях Юга и Востока.

"Должностное лицо выполняет задачи высшего военно-политического руководства РФ относительно подавления движения сопротивления в Украине. Кроме того, Бастрыкин публично оправдывает вооруженную агрессию РФ и захват части восточных и южных областей Украины. Об этом он неоднократно заявлял во время своих выступлений на российских телеканалах", - утвердили в пресс-службе.

Да, ему сообщили о подозрении по двум статьям УКУ:

ч. 2 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, представителем власти);

ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как внутреннего гражданского конфликта, и признание правомерной временной оккупации части территории Украины, совершенные должностным лицом, использованием средств массовой информации);

ч. 3 ст. 436-2 (отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, в том числе путем представления вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины как внутреннего гражданского конфликта, и отрицание временной оккупации части территории Украины, совершенные должностным лицом, повторно).