Об этом сообщили в telegram-канале ДБР.

Госинспектор и экс-замначальника таможенного поста "Лужанка" способствовали незаконному ввозу в Украину грузовика с электроникой известной марки без уплаты таможенных платежей.

Стало известно, что летом 2022 года из Венгрии в Украину заехал грузовик с электроникой известного бренда стоимостью более 87 млн грн в количестве более 3 тыс. единиц: мобильные телефоны, планшеты, смартчасы, ноутбуки и наушники.

Сотрудники таможни пропустили авто через "зеленый коридор" и засвидетельствовали отсутствие товара, подлежащего декларированию и уплате таможенных платежей. Так, в бюджет не поступило более 14 млн грн налогов.

Вся незаконно ввезенная техника была изъята и передана на нужды ВСУ.

В другом эпизоде старший госинспектор Одесской таможни в октябре 2022 года наладил схему поборов за несоздание искусственных проблем при таможенном оформлении гуманитарной помощи, несмотря на то что для их растаможки действуют льготные условия.

Инспектор требовал $1200 у представителя благотворительного фонда, за которые обещал якобы повлиять на должностных лиц таможенного поста, чтобы те не создавали препятствий при растаможке товара. Его задержали во время получения части взятки – $50.