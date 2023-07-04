Содействовали ввозу в Украину электроники без уплаты таможенных платежей на более чем 14 млн грн: перед судом предстанут двое таможенников
Работники ДБР завершили расследование в отношении чиновников таможни, которые, несмотря на военные действия в стране, решили обогатиться, используя свои полномочия. Обвинительные акты направлены в суд
Об этом сообщили в telegram-канале ДБР.
Госинспектор и экс-замначальника таможенного поста "Лужанка" способствовали незаконному ввозу в Украину грузовика с электроникой известной марки без уплаты таможенных платежей.
Стало известно, что летом 2022 года из Венгрии в Украину заехал грузовик с электроникой известного бренда стоимостью более 87 млн грн в количестве более 3 тыс. единиц: мобильные телефоны, планшеты, смартчасы, ноутбуки и наушники.
Сотрудники таможни пропустили авто через "зеленый коридор" и засвидетельствовали отсутствие товара, подлежащего декларированию и уплате таможенных платежей. Так, в бюджет не поступило более 14 млн грн налогов.
Вся незаконно ввезенная техника была изъята и передана на нужды ВСУ.
В другом эпизоде старший госинспектор Одесской таможни в октябре 2022 года наладил схему поборов за несоздание искусственных проблем при таможенном оформлении гуманитарной помощи, несмотря на то что для их растаможки действуют льготные условия.
Инспектор требовал $1200 у представителя благотворительного фонда, за которые обещал якобы повлиять на должностных лиц таможенного поста, чтобы те не создавали препятствий при растаможке товара. Его задержали во время получения части взятки – $50.
- 4 июля СБУ задержала российского агента, готовившего ракетный удар россиян по зданиям Службы безопасности Украины и оборонного завода в Николаеве.
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