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Содействовал захвату недвижимости на набережной Днепра: экс-командиру бригады ТрО объявили подозрение

14 октября, 2023 суббота
10:55
Криминал

В субботу, 14 октября, бывшему командиру воинской части из Днепра сообщили о подозрении в незаконном отчуждении в пользу части двух крупных торговых павильонов на городской набережной

Об этом информируют прессслужбы Офиса генпрокурора и ГБР.

По данным следствия, подозреваемый в марте 2022 года издал незаконный приказ о принудительном отчуждении во время военного положения в пользу воинской части недвижимого имущества нескольких юридических лиц в городе Днепр. Это имущество расположено на двух земельных участках у реки Днепр площадью 1,3 га.

Екскомандира бригади ТрО у Дніпрі підозрюють у сприянні захопленню майна підприємств

Фото: Офис генпрокурора

В то же время, в документе не было указано, для каких именно подразделений это имущество предназначено. Кроме того, сразу после появления этого документа под охраной одного из добровольческих формирований Днепровской территориальной общины, не имеющего никакого отношения ни к воинской части, ни к государственным органам, эти павильоны были захвачены и разобраны. А земля, на которой они размещались, ограждена и начата подготовительная работа по частному строительству.

Такими неправомерными действиями владельцам павильонов – физическим и юридическим лицам – нанесен ущерб на 21 млн грн.

Выводом судебной военной экспертизы подтверждена незаконность приказа и действий командира.

Екскомандира бригади ТрО у Дніпрі підозрюють у сприянні захопленню майна підприємств

Фото: Офис генпрокурора

На земельные участки наложен арест. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Бывший командир воинской части уведомлен о подозрении в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет.

Екскомандира бригади ТрО у Дніпрі підозрюють у сприянні захопленню майна підприємств

Фото: Офис генпрокурора

Кроме того, работники ГБР инициировали ходатайство по применению меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 21 млн грн.

Екскомандира бригади ТрО у Дніпрі підозрюють у сприянні захопленню майна підприємств

Фото: Офис генпрокурора

Примечание : в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • В рамках 260 уголовных производств, связанных с работой центров комплектования и военно-врачебных комиссий, в 2023 году Государственное бюро расследований арестовало имущество взяточников более чем на 3,2 млн грн.
Украина
Днепр
ГБР
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