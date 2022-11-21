Уровень безработицы в Украине достигает рекордных 30% числа экономически активного населения. Война разрушила миллионы рабочих мест украинцев. Базовый институт экономики, трансформирующий труд ее граждан в новую добавленную стоимость, в значительной степени снизил свою эффективность. Это негативно влияет на производительность экономики на ее способность генерировать валовой внутренний продукт, сопутствующие налоги в государственный бюджет и, соответственно, способность государства финансировать войну.

Поэтому важнейшая структурная реформа, которая нужна Украине – это создание рабочих мест. Надежная работа экономического тыла формирует фундамент для финансирования военного сопротивления агрессору и позволяет сохранить трудовой потенциал страны.

Роль государства в вопросе создания рабочих мест кризисной экономики является ведущей. Частные инвесторы самостоятельно не могут ни определить актуальные отраслевые приоритеты, ни обеспечить достаточное количество рабочих мест в разрушенной войной экономике, поскольку концентрируются на аспектах локальной доходности инвестиций и не имеют достаточной экономии на масштабе. Скорость реакции рынков, как правило, слишком медленная для того, чтобы адекватно реагировать на военные вызовы.

Опыт других стран подтверждает, что в эпизодах, когда страна сталкивается с внешними вызовами, только масштабная государственная политика создания рабочих мест позволяет стабилизировать экономику.

Положительный опыт можно позаимствовать у США. Во время Второй мировой Правительство США инвестировало колоссальные средства в создание новых заводов с большим количеством рабочих мест. 60% расходов федерального бюджета составляли инвестиции (в нынешней Украине – всего 4%). Масштабные государственные инвестиции направлялись на строительство новых заводов, сдававшихся в аренду частным фирмам, преимущественно для производства вооружений. Часть вновь созданных производственных мощностей со временем была приватизирована, что дало новый толчок развитию американской экономики в послевоенный период. При этом ссуды на внутреннем рынке обходились Правительству США в 2-2,5% годовых, что формировало минимальную долговую нагрузку на федеральный бюджет (около 1% ВВП в год). Более 40% объема дополнительного финансирования было привлечено Правительством по ссудам банков, около 20% - по ссудам населения, 30% - по ссудам других секторов экономики, и лишь 10% - по ссудам центрального банка.

Во время Второй мировой Правительство США инвестировало колоссальные средства в создание новых заводов с большим количеством рабочих мест. 60% расходов федерального бюджета составляли инвестиции (в нынешней Украине – всего 4%)

Негативный опыт можно наблюдать в Боснии и Герцеговине, где государство в период восстановления после военного конфликта 1992-1995 гг. не уделяло системного внимания формированию рабочих мест, оставив этот вопрос по усмотрению рыночных сил и частной инициативы. В течение 10 лет после окончания войны (в 1996-2007 гг.) безработица в этой стране сохранялась на уровне 30-40% рабочей силы и по сей день остается одной из самых высоких в Европе (16%). Долгосрочная стагнация экономики Боснии и Герцеговины привела к хроническому отставанию в темпах экономического развития, унынию значительной части населения в будущих перспективах и усилению трудовой миграции.

Негативный опыт также имел место и в Украине. После активной фазы войны с Россией в 2014-2015 гг., когда экономика испытала структурный и финансовый кризис, Правительство страны не уделяло внимания рынку труда, сосредоточившись на проблематике снижения фискального дефицита путем сокращения расходов. Наряду с этим центральный банк проводил очень жесткую монетарную политику, сосредоточившись на проблематике инфляции. В результате инвестиции упали до рекордных показателей, безработица стала массовой, трудовая миграция усилилась, а промышленный сектор испытал мощное сокращение производства.

После активной фазы войны с Россией в 2014-2015 гг., когда экономика испытала структурный и финансовый кризис, Правительство страны не уделяло внимания рынку труда, сосредоточившись на проблематике снижения фискального дефицита путем сокращения расходов

Для поврежденной войной экономики ценность сотворения новейших рабочих мест имеет существенно выше институциональное значение, чем судебные, правоохранительные, антикоррупционные, банковские и т.Д. реформы Проведение дальнейших рыночных реформ не будет иметь успеха в стране, граждане которой остаются массово безработными с доходами в разы ниже, чем в соседних странах, с посттравматическим синдромом пережитой войны.

В нынешней экономике Украине нужны масштабные инвестиционные проекты по развертыванию производственных мощностей, способных одновременно предложить большое количество рабочих мест. Ввод в эксплуатацию таких объектов позволяет не только напрямую повлиять на рынок труда, но и создает сопутствующий дополнительный импульс для активизации малого и среднего бизнеса.

У правительства есть широкий арсенал инструментов политики, способных стимулировать создание новых рабочих мест и генерировать мультипликативный эффект в экономике:

государственные инвестиции в новейшие производственные мощности государственных компаний;

государственно-частное партнерство, прежде всего в сфере инфраструктуры;

разные формы государственной помощи бизнесу на создание рабочих мест;

государственные гарантии по кредитам и компенсация кредитных процентных ставок;

государственный заказ на закупку товаров и услуг;

национализация системно важного бизнеса, которому грозит банкротство;

стимулирование импортозамещения и локализации производства;

помощь в перемещении производства в безопасные регионы;

стимулирование конверсии производства;

решение проблемных вопросов логистической, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Центральный банк со своей стороны может применять инструменты стимулирования занятости путем:

содействие удешевлению ссуд Правительства, которые направляются на решение проблем занятости;

изменения дизайна процентной политики для стимулирования банков к кредитованию экономики и выполнению посреднических функций;

целевого льготного рефинансирования банковских кредитов для предприятий приоритетных видов экономической деятельности;

смягчение требований финансового регулирования кредитной деятельности банков, в частности по части качества предметов залога и надежности заемщиков.

Традиционно современные центральные банки приоритетно сосредотачивают свою деятельность на достижении инфляционных целей как составляющей общей стабильности экономического роста. Однако, во время структурных кризисов, когда обычное течение экономического цикла поднимается, охват проблематики вопросов центрального банка расширяется. Сохранение возможности монетарной политики влиять на инфляционные процессы в значительной степени зависит от сохранения приемлемого уровня занятости населения. Именно поэтому в периоды структурных кризисов центральные банки уделяют особое внимание поддержке банковского кредитования. Сохранение должного уровня финансового посредничества банков позволяет устранить риски ликвидности реального сектора и угрозы массовых банкротств и безработицы.

Более того, создание новых рабочих мест сохраняет сбережения населения гораздо лучше, чем антиинфляционная монетарная политика центрального банка. При потере работы работник теряет 100% дохода, а при росте цен работник теряет только часть дохода, равную приросту инфляции.

В периоды структурных кризисов центральные банки уделяют особенное внимание вопросу поддержки банковского кредитования. Сохранение должного уровня финансового посредничества банков позволяет устранить риски ликвидности реального сектора и угрозы массовых банкротств и безработицы.

Текущий опыт остальных государств мира свидетельствует, что центральные банки уделяют еще больше внимания вопросу сохранения монетарных условий для восстановления экономики, чем вопросу понижения инфляции. В 2022 г. реальные процентные ставки почти всех стран мира снизились по сравнению с предыдущим годом, что способствовало снижению уровня безработицы.

Взвешенность реакции монетарных регуляторов других стран объясняется попыткой обезопасить экономику от излишних структурных изломов – банкротств, дефолтов и безработицы. Среди стран ЭМ Восточной Европы наилучшие эффекты на рынке труда достигнуты в Чехии и Польше, где процентные ставки остаются глубоко отрицательными, а уровень безработицы снизился до 2,2 и 2,6% соответственно.

Увеличение безработицы в Украине прежде всего связано с военными факторами. Однако монетарная политика Национального банка со своей стороны не была направлена на смягчение последствий безработицы – в течение года реальная процентная ставка была повышена на 2,6 проц.п., а уровень безработицы ухудшился на 20 проц.

В условиях Украины, когда происходит активное увеличение денежной массы по каналам эмиссионного финансирования центрального банка и грантовой поддержки международных партнеров, особенно важно замыкать этот прирост денежной массы в объектах создания новой добавленной стоимости. Это улучшит производительное обращение денежной массы в экономике, уменьшает потребности прямой эмиссии в будущем и будет способствовать улучшению рынка труда.

Монетарная политика Национального банка со своей стороны не была направлена на смягчение последствий безработицы – в течение года реальная процентная ставка была повышена на 2,6 проц.п., а уровень безработицы ухудшился на 20 проц.

Конкретные направления отраслевой структурной политики следует сконцентрировать на развитии ВПК и технологий двойного назначения, эффективном использовании имеющихся природных ресурсов, добыче и переработке углеводородов. Дополнительные рабочие места можно получить за счет компаний, покинувших рынок России. Перенос заводов мировых промышленных гигантов из России в Украину позволит создать новые рабочие места для украинцев и сохранить географические рынки сбыта для этих компаний.

Ссудный процент военной экономики нужно ориентировать не на темпы инфляции, а на номинальную производственную эффективность экономики (то есть на темпы номинального ВВП, который служит макроэкономической базой налоговых доходов бюджета). Установление базовой доходности денежных активов с учетом доходности активов в настоящем секторе экономики дозволит избежать рисков непроизводительного перетекания средств в денежный сектор и акселерации рисков долгового кризиса.

Итоги

После войны большая масса трудоспособного населения потребует быстрой интеграции в систему общественно-экономических отношений страны. Решение только гуманитарных и инфраструктурных проблем не решит проблему занятости. Частный сектор ограничен в ресурсах и не в состоянии определить стратегические приоритеты развития экономики. Нужна целенаправленная государственная политика занятости с масштабным созданием рабочих мест.

Стабильные и адекватно оплачиваемые рабочие места позволяют сохранить трудовой капитал нации. Запуск производств позволяет эффективно замыкать денежную массу в новой добавленной стоимости и генерировать сопутствующие налоги, что важно для формирования доходной части государственного бюджета, снижает его потребность в эмиссионных средствах. Большие производственные объекты стимулируют сопутствующую частную инициативу малого и среднего бизнеса, а также призывают граждан-мигрантов возвращаться на экономическую территорию Украины.

Стабильные и адекватно оплачиваемые рабочие места позволяют сохранить трудовой капитал нации.

Для реализации такой политики необходимо обладать адекватным финансовым ресурсом. Львиную часть средств Украина планирует получить из международной помощи. Но весомым источником средств также являются внутренние ресурсы – национальные сбережения, а также банковские ссуды.

Для эффективного задействования внутренних ресурсов в целях будущего развития Украина нуждается в обновленной концепции монетарной политики, которая будет определять необходимость развития мощного института финансового посредничества как элемента системы обеспечения возможности центрального банка влиять на инфляционные процессы. Занятость и инфляция – это две стороны монетарной политики, взаимосвязанные в рыночной экономике через систему денежно-кредитных отношений. Новые рабочие места и производственные комплексы должны функционировать как элементы будущей монетарной трансмиссии, а для этого уже сейчас необходимо усиливать кредитную поддержку инвестиционных проектов. Эффективное включение банковского сектора в инвестиционные процессы экономики также позволит нивелировать проблему чрезмерной ликвидности банковской системы, что в свою очередь усугубит монетарную трансмиссию.

Занятость и инфляция – это две стороны монетарной политики, взаимосвязанные в рыночной экономике через систему денежно-кредитных отношений.

На данном этапе исторического развития страны направления монетарной и фискальной политики должны быть исключительно гармонизированными, поскольку развитие эффективного института финансового посредничества, обеспечивающего монетарную трансмиссию и способствующей полной занятости, отвечает и целям центрального банка, и целям Правительства.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экспредседатель Совета НБУ.

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