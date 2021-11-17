"Содействие безопасности и суверенитету": министр обороны Швеции заявил о готовности отправить в Украину военных

Об этом Гультквист сказал в эфире Sveriges Radio , передает DW .



Гультквист сказал, что Швеция поддерживает инициативу стран Балтии отправить в Украину военную учебную миссию ЕС.



Предложение провести обучающую миссию появилось на фоне роста напряжения на российско-украинской границе.



"Мы рассматриваем это как очень важный вклад в рамках целей ЕС способствовать безопасности и суверенитету Украины", - подчеркнул Гультквист.



Шведский министр отметил, что тема Украины оказалась на втором плане, поскольку внимание мирового сообщества приковано к Польше и ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.



"Украина всегда актуальна, наша солидарность с ней всегда должна быть очень четкой", – заявил Гультквист.

Ранее Минобороны Украины сообщило , что эскалация Россией военного конфликта может начаться в декабре текущего года.