"Содействие безопасности и суверенитету": министр обороны Швеции заявил о готовности отправить в Украину военных
Министр обороны Швеции Петер Гультквист заявил о готовности его страны отправить военных в Украину в рамках учебной миссии ЕС
Об этом Гультквист сказал в эфире Sveriges Radio , передает DW .
Гультквист сказал, что Швеция поддерживает инициативу стран Балтии отправить в Украину военную учебную миссию ЕС.
Предложение провести обучающую миссию появилось на фоне роста напряжения на российско-украинской границе.
"Мы рассматриваем это как очень важный вклад в рамках целей ЕС способствовать безопасности и суверенитету Украины", - подчеркнул Гультквист.
Шведский министр отметил, что тема Украины оказалась на втором плане, поскольку внимание мирового сообщества приковано к Польше и ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.
"Украина всегда актуальна, наша солидарность с ней всегда должна быть очень четкой", – заявил Гультквист.
- Ранее Минобороны Украины сообщило , что эскалация Россией военного конфликта может начаться в декабре текущего года.
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