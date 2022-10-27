Содержит положения, ослабляющие защиту украинского языка: общественные организации призывают не принимать законопроект "О медиа"
Общественные организации просят не принимать законопроект "О медиа" в нынешней редакции. Там есть положения, ослабляющие инструменты защиты украинского языка и национального культурно-информационного пространства
Об этом сообщили представители общественных организаций. Соответствующее заявление было опубликовано на странице "Язык объединяет" в соцсети.
Общественные организации напомнили, что в условиях полномасштабной российской агрессии защита украинского языка является ключевой задачей.
В заявлении подчеркивают, что "были проигнорированы обоснованные оговорки многих депутатов и общественных организаций, в результате чего почти половина парламента не голосовала за этот законопроект".
"Законопроект был принят за основу только 233 голосами, причем значительная часть этих голосов подана "авансом", в расчете на внесение во втором чтении в законопроект важных изменений", - написано в заявлении.
Общественные активисты считают, что в проекте заложены "огромные щели для "русского мира", а потому призвали народных депутатов учесть поправки, которые устранят существенные угрозы для защиты украинского культурно-информационного пространства".
Среди подписантов – Тарас Шамайда (Движение "Пространство свободы"), Святослав Литинский (ОО "Независимые"), Анна Гопко "Сеть защиты национальных интересов "АНТС") и другие.
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В конце лета Верховная Рада поддержала законопроект "О медиа в первом повторном чтении. 27 июля 2022 года нардепы внесли дополнение в законопроект "О медиа". Принятие этого закона является одним из требований для вступления Украины в ЕС.Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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