Об этом сообщили представители общественных организаций. Соответствующее заявление было опубликовано на странице "Язык объединяет" в соцсети.

Общественные организации напомнили, что в условиях полномасштабной российской агрессии защита украинского языка является ключевой задачей.

В заявлении подчеркивают, что "были проигнорированы обоснованные оговорки многих депутатов и общественных организаций, в результате чего почти половина парламента не голосовала за этот законопроект".

"Законопроект был принят за основу только 233 голосами, причем значительная часть этих голосов подана "авансом", в расчете на внесение во втором чтении в законопроект важных изменений", - написано в заявлении.

Общественные активисты считают, что в проекте заложены "огромные щели для "русского мира", а потому призвали народных депутатов учесть поправки, которые устранят существенные угрозы для защиты украинского культурно-информационного пространства".

Среди подписантов – Тарас Шамайда (Движение "Пространство свободы"), Святослав Литинский (ОО "Независимые"), Анна Гопко "Сеть защиты национальных интересов "АНТС") и другие.

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В конце лета Верховная Рада поддержала законопроект "О медиа в первом повторном чтении. 27 июля 2022 года нардепы внесли дополнение в законопроект "О медиа". Принятие этого закона является одним из требований для вступления Украины в ЕС.