Содержат исключения: Мининфраструктуры предупреждает о возможности обхода санкций ЕС

Об этом заявило Мининфраструктуры в "Фейсбуке".



"Еврокомиссия ввела новые санкции в отношении агрессора, в соответствии с которыми весь зарегистрированный в России и Беларуси грузовой транспорт обязан покинуть территорию Евросоюза до 16 апреля. Эти решения ударят по экономике оккупанта. Однако остается ряд исключений, которые создают возможности для обхода санкции", – говорится в сообщении.



В частности, в решении Еврокомиссии отмечено, что страны-члены ЕС могут по своему усмотрению разрешить предприятиями России и Беларуси транспортировку отдельных категорий грузов. Речь идет, во-первых, о природном газе и нефти, включая продукты нефтепереработки, а также титан, алюминий, медь, никель, палладий и железную руду; во-вторых, о фармацевтической, медицинской, сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу и удобрения.



Также под исключения попали гуманитарные грузы.



Отдельно предусмотрена возможность производить исключения для российских компаний в вывозе и передаче культурных ценностей, предоставляемых во временное пользование.



Министерство напомнило, что из-за блокирования украинских портов россиянами Украина и ЕС должны настраивать новые логистические пути для экспорта, влетающего в копейку как одной, так и другой стороне. Скажем, европейские страны должны построить цепочки складов, таможенных пунктов и пунктов работы санитарных служб.



Расходы на строительство новых логистических маршрутов составят миллиарды. В то же время экономические последствия санкций должны быть соразмерными потерям, нанесенным страной-агрессором.



"Ряд стран ЕС занимают нейтральную позицию и воздерживаются от прямого обвинения России в войне против Украины. Соответственно, такие страны более вероятно воспользуются этими исключениями и снова позволят агрессору зарабатывать на европейских рынках, чтобы продолжать свои преступления на территории Украины", - отмечают в министерстве.



К тому же, эти исключения оставляют открытой возможностью для крупного бизнеса в ЕС вернуться к привычным экономическим связям с Россией.



"Причиной пятого пакета санкций Еврокомиссии стало осуждение военных преступлений России, в том числе массовых убийств гражданских украинцев в Буче и других населенных пунктах. Учитывая это, непонятна целесообразность таких полумер, оставляющих огромное пространство для обхода санкций. Такая позиция партнеров не выглядит последовательной и логичной", – убежден Мининфраструктуры.

Напомним, Латвия из-за санкций завернула 150 фур из Беларуси и РФ на своей границе.

8 апреля Совет Евросоюза утвердил пятый пакет санкций против России из-за вторжения в Украину.