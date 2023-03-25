Сочувствуем тому, что происходит в Украине, но завтра будет игра в футбол - тренер сборной Англии
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился эмоциями перед матчем с Украиной в квалификации Евро-2024
Об этом сообщает Sky Sports.
"Мы видели в начале войны, как Украина приезжала в Шотландию на плей-офф ЧМ-2022. Это очень гордая группа игроков, которые полностью преданы тому, чтобы доставить удовольствие своей публике. Мы, конечно, очень сочувствуем тому, что происходит, но завтра будет игра в футбол. Мы полностью сосредоточены на том, чтобы попытаться выиграть матч", - сказал Гарет Саутгейт.
Главный тренер сборной Англии также рассказал о кадровых проблемах своей команды.
"Хендерсон мало тренировался на прошлой неделе с "Ливерпулем" по болезни, но сейчас с ним все хорошо. У Беллингема и Филлипса тоже. Понятно, что Келвин отыграл свои первые за некоторое время 90 минут против Италии, поэтому придется оценить его свежесть", - заявил Саутгейт.
Во 2-м туре квалификации Евро-2024 сборная Украины сыграет с Англией. Матч пройдет 26 марта в Лондоне на стадионе "Уэмбли".
Также в группе C соревнуются Северная Македония и Мальта – эти команды сыграли матч 1-го тура 2:1 в пользу македонцев. С идентичным счётом Англия победила Италию.
Транслятор всех матчей отбора Евро-2024 является медиасервис Megogo.
- Букмекеры считают сборную Украины аутсайдером в матче 2-го тура квалификационного раунда Евро-2024.
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