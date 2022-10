Об этом артистка сообщила в Facebook.

Новый релиз Джамала записывала в разных уголках Европы, где находилась и выступала на мероприятиях по поддержке Украины.

"За этот год многие из нас услышали свой зов. Сражаться. Спасать. Любить. Миниальбом записывался в разных частях планеты, но мысленно я всегда была дома. Для меня эта запись полна теплых чувств к смелым людям, которые всю жизнь без устали борются за собственную волю и величественную культуру", - отметила певица.

В новом альбоме четыре композиции: "Take Me To A Place", "Влюбленная", "Be brave, be different", "Сын". В "Зове" можно услышать и крымскотатарский инструмент дойра, и народное пение. Одна из песен - "Сын" - записана на стихотворение Василия Симоненко.

Певица анонсировала свое выступление и презентацию миниальбома в Киеве.

"Очень рада поделиться со всеми новым миниальбомом, а 5 ноября хотела бы сыграть его для вас впервые в Музее Ханенко, который испытал разрушения от обстрела Киева. Вместе проведем камерный благотворительный лайв.

Только 50 билетов, но каждый из них – 100% донат», – поделилась Джамала.

Презентация "Зов" состоится также в Польше: 13 ноября певица выступит в Варшаве, а 15 ноября - в Кракове.