События вокруг Авдеевки напоминают бои времен Второй мировой войны на Восточном фронте, - военный историк Павлов

Об этом стало известно с эфира телеканала "Еспресо".

"Здесь события вокруг Авдеевки можно соединить с целым рядом событий времен Второй мировой войны на Восточном фронте, или, скажем, с таким известным событием, как битва за Ржев, где советские войска в течение почти 14 месяцев атаковали незначительную территорию, как раз и волнообразными атаками и огромными потерями не могли ею овладеть", - отметил историк.

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Павлов добавил, что это десятки или сотни событий, которые под общим названием можно назвать "На безымянной высоте".

"Таких высот были тысячи, на которые красная армия положила сотни тысяч своих воинов, пытаясь взять их к какой-то конкретной дате, или пытаясь выполнить приказ. То же самое мы сейчас можем видеть и под Авдеевкой: волны пехоты, волны техники, которые истребляются и это очень напоминает события Второй мировой войны", - подчеркнул он.