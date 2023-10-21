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События вокруг Авдеевки напоминают бои времен Второй мировой войны на Восточном фронте, - военный историк Павлов

21 октября, 2023 суббота
20:31
Война с Россией

Руководитель экспертной группы по вопросам внутренних коммуникаций Директората информационной политики в сфере обороны и стратегических коммуникаций МОУ, милитарный историк Василий Павлов рассказал, что события вокруг Авдеевки напоминают бои времен Второй мировой войны на Восточном фронте

Об этом стало известно с эфира телеканала "Еспресо".

"Здесь события вокруг Авдеевки можно соединить с целым рядом событий времен Второй мировой войны на Восточном фронте, или, скажем, с таким известным событием, как битва за Ржев, где советские войска в течение почти 14 месяцев атаковали незначительную территорию, как раз и волнообразными атаками и огромными потерями не могли ею овладеть", - отметил историк.

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Павлов добавил, что это десятки или сотни событий, которые под общим названием можно назвать "На безымянной высоте".

"Таких высот были тысячи, на которые красная армия положила сотни тысяч своих воинов, пытаясь взять их к какой-то конкретной дате, или пытаясь выполнить приказ. То же самое мы сейчас можем видеть и под Авдеевкой: волны пехоты, волны техники, которые истребляются и это очень напоминает события Второй мировой войны", - подчеркнул он.

Что известно о российском наступлении у Авдеевки

11 октября в Институте изучения войны отметили, что российская оккупационная армия активизировала наступление вокруг Авдеевки Донецкой области. Город почти 10 лет является прифронтовым, и ныне оккупанты пытаются взять его в кольцо.

Начальник Авдеевской МВА Виталий Барабаш заявил, что российские террористы бросили до 2 тысяч личного состава для массированного наступления в районе Авдеевки. Он также отметил, что противник предпринимает попытки сосредоточиться к северу от города, предпринимает безуспешные штурмовые действия.

12 октября эксперты ISW отметили, что попытки атак россиян в районе Авдеевки вряд ли приведут к более широким оперативным и стратегическим преимуществам, однако они имеют другую цель - сковать украинские силы и не допустить их передислокации на другие участки фронта.

На следующий день стало известно, что за три дня русские войска захватили 4,52 кв. км территории с разных направленийвозле Авдеевки. Оккупанты терпят значительные потери в технике и живой силе.

Офицер "Легиона Свободы", майор МВД Максим Морозов рассказал о новой тактике врага возле Авдеевки, отметив, что ситуация близка к критической. В то же время главный редактор издания Defense Express Олег Катков считает, что войска РФ готовы к длительной наступательной операции на Авдеевском направлении.

Уже 14 октября в Институте изучения войны отчитались, что попытки РФ атаковать Авдеевку провалились – их наступление может превратиться в "битье о бетонную стену". А Силы обороны за сутки на Авдеевском направлении отразили около 20 атак оккупантов.

Координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби подчеркнул, что новое наступление российской армии возле Лимана и Авдеевки не стало сюрпризом для Соединенных Штатов, и отметил, что украинские защитники отразят атаку оккупантов.

Впоследствии стало известно, что российские оккупанты установили новую дату полного выхода на административные границы Донецкой области – до 31 декабря 2023 года они планируют оккупировать весь регион. В то же время, уже сейчас россияне уничтожают Авдеевку.

15 октября аналитики ISW рассказали, что российские войска сталкиваются с рядом серьезных проблем во время наступления на Авдеевку. В частности, речь идет об оборонных укреплениях украинских военных и проблемах с медицинским обеспечением в самой армии РФ. А издание The Economist написало, что независимо от того, удастся российским войскам захватить Авдеевку на Донетчине или нет, это все еще будет иметь негативное влияние на длительное украинское контрнаступление на юге.

16 октября американский ISW отметил, что попытки наступления РФ под Авдеевкой замедлились, у оккупантов многочисленные потери солдат и техники. Барабаш тогда подчеркнул, что враг провалил свой план взятия Авдеевки в окружение. Но уже 17 октября в ISW отметили, что в ближайшие дни россияне могут активизировать попытки окруужить Авдеевку, а в британской разведке считают, что наступление россиян на город будет самым масштабным с начала года, ведь они хотят оккупировать Донецкую область в ее административных пределах.

Кроме того, сообщалось, что после начала наступления на Авдеевку потери России в технике стали в пять раз превышать украинские: за шесть дней наступления российская армия потеряла по меньшей мере 118 единиц техники против 25 в Украине.

Вторая мировая война
російська армія
военные силы Украины
Донетчина
окупанти
Авдеевка
потери окуппантов
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