События в Украине складываются так, как Китай не хотел бы видеть, - глава МИД КНР

Китай призывает Россию и Украину к прямым переговорам. Об этом говорится в пресс-релизе МИД Китая, - информирует Еспресо.TV.



Во время телефонного разговора главы внешнеполитического ведомства КНР и госсекретаря США Энтони Блинкена Ван И заявил, что ситуация в Украине дошла до такого состояния, которое не хотела бы видеть китайская сторона.

"Украинский вопрос сложен и запутан, он связан не только с базовыми нормами международных отношений, но и с интересами безопасности всех сторон, необходимо сосредоточить внимание не только на разрешении нынешнего кризиса, но и на долгосрочном мире и стабильности в регионе", - сказал Ван И.

В этой связи Китай призывает уважать и защищать суверенитет и территориальную целостность всех стран, а также настаивает на мирном урегулировании споров посредством диалога.

"Мы также призываем США, НАТО, Европейский союз и Россию вести равноправный диалог, противостоять накопившимся за эти годы противоречиям и проблемам, обратить внимание на негативное влияние расширения НАТО на восток на обстановку безопасности России и стремиться к созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой безопасности, согласно принципу неделимости безопасности", - добавил глава МИД Китая в разговоре с коллегой из США.



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