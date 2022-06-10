Такие события, как происходят в Украине, могут повториться "уже завтра" в Восточной Азии, - премьер Японии

Об этом он заявил на саммите "диалога Шангри-Ла" в Сингапуре, передает УП .

Премьер подчеркнул, что сегодняшние события как в Украине могут повториться "уже завтра" в Восточной Азии. По его мнению, авторитарные режимы смогут попытаться перекроить международный порядок.

Кисида добавил, что Японии придется укреплять вооружение, чтобы сохранять мир и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. Он уверяет, что Япония будет бороться с попытками перекроя карту мира и баланса сил.

Японский премьер объяснил, что его стране придется поменять подход к национальной безопасности и обороне.

По словам Кисиды, КНДР грозит испытаниями баллистических ракет в Японском море при молчаливом поощрении КНР. При этом коммунистические власти Китая угрожают самостоятельности Тайваня и провоцируют нестабильность в Восточно-Китайском море.

10 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заявил, что государство начнет войну , если Тайвань провозгласит независимость.