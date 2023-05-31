Об этом пишет минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что с начала мая 2023 года Россия все больше теряет инициативу в войне против Украины, а не продвигается к своим военным целям.

"В мае Россия 20 ночей наносила массированные удары крылатыми ракетами и беспилотниками вглубь Украины. При этом россиянам не удалось достичь существенного успеха в нейтрализации усовершенствованной противовоздушной обороны Украины и уничтожении готовящихся к контрнаступлению украинских сил. В то же время РФ была вынуждена передислоцировать часть силовиков". на нападения партизан на западе России", - отметили военные аналитики из Британии.

Они пропустили, что российские командиры пытаются накопить резервные силы и разместить их там, где, по их мнению, произойдет контратака. Однако эта задача усложняет необходимость восполнять пробелы на линии фронта вокруг Бахмута.