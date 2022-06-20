"События в Калининграде не повлияют на остальной мир": Боррель о блокировании оккупантом портов Украины и ограничении Литвой транзита грузов из РФ

Об этом заявил глава внешнеполитической службы Европейского Союза Жозеп Боррель, передает "Радио Свобода".

На вопрос, может ли блокировка транзита грузов в Калининград через Литву создать напряжение с Россией, Боррель ответил:"Я точно не знаю, но нельзя сравнивать ситуацию в Калининграде с ситуацией в Украине. Потому что на остальной мир то, что происходит в Калининграде, не повлияет. Зато на остальной мир очень сильно повлияет то, что происходит в Украине. Мы должны предупредить об угрозе большого голода в мире, особенно в Африке, именно война порождает рост цен и дефицит энергии и продовольствия, поэтому мы поддерживаем усилия ООН по деблокированию экспорта из Украины.

Также я настаиваю на том, что не европейские санкции создают этот кризис. Наши санкции не направлены на еду или удобрения. Проблема возникает из-за российской блокады украинского зерна. Миллионы тонн пшеницы заблокированы, а миллионы людей не могут потреблять эту пшеницу. Война будет иметь драматические последствия для мира. Поэтому мы призываем Россию разблокировать порты", – отметил Боррель.