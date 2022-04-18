События в Чернобаевке – это памятник идиотизма российских генералов, – начальник ГУР МО Буданов
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов назвал профессиональный уровень российских генералов чрезвычайно низким
Об этом он заявил в интервью германскому изданию Spiegel, сообщает ГУР МО в telegram.
По словам Буданова, большие боевые потери россиян в Украине свидетельствуют о низком профессиональном уровне военного командования РФ.
"Мы задали себе этот вопрос. И нашли только один ответ: очень низкий профессиональный уровень генералов. Одной из причин этого является кумовство в российской армии, это погодные генералы, родственники какого-нибудь чиновника, которые не отвечают своим задачам и не готовы к ним. Возьмите дело Чернобаевки в отдельности! Это памятник идиотизма", - сказал Буданов.
Он также отметил, что аналогичны причины поражения россиян под Киевом, откуда оккупанты были выбиты украинскими военными.
"Меня удивляет, насколько некомпетентно и неосторожно подошли российские командиры к проведению столь крупной операции. Если они действительно верили, что смогут сделать это за три дня – и, насколько нам известно, они абсолютно верили, что да – то российское руководство, видимо, удивляется, насколько компетентны их генералы. Они приняли желание за реальность", – пояснил Буданов.
- 18 апреля в Чернобаевке в Херсонской области украинские военные в 16 раз уничтожили российские позиции.
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