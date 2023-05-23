События в Белгородской области запустят процессы, благодаря которым местные жители смогут вспомнить свои корни - доктор исторических наук
Виктор Брехуненко, доктор исторических наук, профессор, отметил, что Белгородщина издавна принадлежала территории средневекового украинского государства Руси и была потеряна во время монгольского нашествия
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
Белгородщина издавна принадлежала к территории средневекового украинского государства Руси и была потеряна во время монгольского нашествия. казалось бы, что этот край российский, но эта защитная линия, как и все остальные, преимущественно строилась украинскими руками", - отметил доктор исторических наук.
Виктор Брехуненко объяснил, что в России не хватало свободного населения, чтобы привлечь людей для колонизации края и строительства крепостей. Соответственно активно привлеклись украинцы, украинские переселенцы.
"Окончательным аккордом в том, что Белгородщина приобрела украинское лицо, стало создание Слободской Украины во второй половине XXVII века. Тогда большая часть Белгородщины вошла в состав слободских полков. Кстати, россияне этого никогда не скрывали. В XIX веке путешественники отождествляли большую часть Белгородщины украинскими землями, а этническую границу между украинской и российской территориями они проводили в 15 верстах от Курска. Понятно, что там были анклавы русского населения. потому что так они там не мирились. А то, что сейчас происходит на Белгородщине, мне кажется, это давно вызревавшая ситуация и запустит процессы, которые позволят вспомнить значительной части жителей Белгородщины, кто они и чьи дети их родители", - подчеркнул Брехуненко.
Профессор добавил, что так же и в Воронежской области вплоть до верховья Дона – это украинская территория, которая заселялась, начиная в 1651 году. То есть первые переселенцы из Украины, которых тянуло на Слобожанщину, пошли восточнее на те территории, которые сейчас находятся в составе Российской Федерации.
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