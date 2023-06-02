События в Белгородской области ввели Кремль в ступор, они не могут обстреливать собственные территории, – политолог Магда
Политолог Евгений Магда считает, что рейды РДК и Легиона Свободы в Белгородскую область оказывают мощный психологический эффект на российские власти
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Такие ситуации, которые мы сейчас наблюдаем в Белгородской области, носят более психологический характер. Тем более, когда это уже происходит не впервые, то людей, живущих внутри России, возникают вопросы. Поскольку в 2016 году Путин заявлял, что границы России не заканчиваются. А теперь оказывается, что их границы дырявы, как старая свитка", - объяснил Магда.
Политолог отметил, что россияне должны привыкать к обстрелам, которые будут только увеличиваться
"Россиянам не очень нравится, когда их обстреливают. Когда украинцев обстреливают, то им все нравится, а когда их, то они возмущаются. Еще один важный момент. Есть давний мем об обстрелах Воронежа, но ему еще далеко. Сейчас Кремль не очень-то решается обстреливать Шебекино, поскольку получается, что они будут бомбить собственные территории. У них паника и решения нет. Это имеет большой психологический эффект", - добавил он.
- 2 июня РДК и легион "Свобода России" заявили о второй фазе рейда на Белгородщине: показали танк в деревне близ Шебекино.
- Эксперты Института изучения войны указывают на то, что реакция российских властей на операции в Белгородской области говорит о "повышенной тревоге по поводу войны в Украине" в инфопространстве и обществе РФ.
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