Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

На левом берегу происходят события, которые с точки зрения военной истории превысят достижения по освобождению Херсона. На левом берегу точно есть наши. Если россияне еще удерживают ключевые пункты на левом берегу Днепра, то вокруг в лесах наши уже точно. оперативном окружении, потому что все коммуникации уже перекрыты и заняты ВСУ", – подчеркнул Молчанов.

Политолог также добавил, что даже численное преимущество находящихся на линии Суровикина российских войск оказалось недееспособным.

"Эту линию ВСУ обошли и прорвали. На оккупированных территориях Херсонщины россияне пытаются предотвратить распространение паники. Шансов у врага на западной части левого берега уже практически нет. ВСУ контролирует переправы и лес, у врага только один выход - оттуда отступить", - отметил Мол.

Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила , что логистика врага на левом берегу Днепра находится под огневым контролем ВСУ

С 24 февраля Россия потеряла на территории Украины 82 080 солдат, 5773 боевых бронемашины и 1511 беспилотников

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