События, происходящие на левом берегу Днепра, превысят ожидания украинцев, – херсонский политолог Молчанов
Политолог Владимир Молчанов подчеркнул, что российские войска были обречены в Херсоне, но руководство РФ долго не признавало этого
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
На левом берегу происходят события, которые с точки зрения военной истории превысят достижения по освобождению Херсона. На левом берегу точно есть наши. Если россияне еще удерживают ключевые пункты на левом берегу Днепра, то вокруг в лесах наши уже точно. оперативном окружении, потому что все коммуникации уже перекрыты и заняты ВСУ", – подчеркнул Молчанов.
Политолог также добавил, что даже численное преимущество находящихся на линии Суровикина российских войск оказалось недееспособным.
"Эту линию ВСУ обошли и прорвали. На оккупированных территориях Херсонщины россияне пытаются предотвратить распространение паники. Шансов у врага на западной части левого берега уже практически нет. ВСУ контролирует переправы и лес, у врага только один выход - оттуда отступить", - отметил Мол.
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