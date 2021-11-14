События на польско-белорусской границе – это очередная спецоперация РФ, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал миграционный кризис на границе Польши с Белоруссией российской спецоперацией
Об этом сообщает официальный сайт СНБО.
Секретарь СНБО сделал соответствующее заявление после совещания в Луцке с руководителями министерств и ведомств, правоохранительных органов и военных формирований, председателями Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областных государственных администраций относительно дополнительных мер по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы.
"Восьмой год продолжается военная агрессия со стороны РФ, и то, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, нельзя назвать гуманитарным кризисом - это очередная спецоперация РФ, которая проводится с целью расшатывания ситуации в Европе и на нашей границе", - сказал он. Данилов.
По его словам, по данным разведывательных органов, сегодня на территории Беларуси находится уже около 16 тыс. человек – так называемых беженцев.
"Эта ситуация может коснуться нас напрямую, поэтому должны принять все необходимые меры реагирования", - предостерег Данилов.
Секретарь СНБО Украины заверил, что Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе.
- Напомним, 14 ноября в 61-й отдельной пехотной егерской бригаде ВСУ заявили, что сообщение о намерении "уничтожать мигрантов" на границе с Беларусью было неправильно истолковано .
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