События на польско-белорусской границе – это очередная спецоперация РФ, - Данилов

Об этом сообщает официальный сайт СНБО.

Секретарь СНБО сделал соответствующее заявление после совещания в Луцке с руководителями министерств и ведомств, правоохранительных органов и военных формирований, председателями Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областных государственных администраций относительно дополнительных мер по обеспечению национальных интересов в сфере защиты государственной границы.

"Восьмой год продолжается военная агрессия со стороны РФ, и то, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, нельзя назвать гуманитарным кризисом - это очередная спецоперация РФ, которая проводится с целью расшатывания ситуации в Европе и на нашей границе", - сказал он. Данилов.

По его словам, по данным разведывательных органов, сегодня на территории Беларуси находится уже около 16 тыс. человек – так называемых беженцев.

"Эта ситуация может коснуться нас напрямую, поэтому должны принять все необходимые меры реагирования", - предостерег Данилов.

Секретарь СНБО Украины заверил, что Украина готовится к разным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе.