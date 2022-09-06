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Главная война с Россией События на Херсонщине отвлекают оккупантов от Николаевщины, за сутки зафиксировали обстрел только одной общины, - Ким

События на Херсонщине отвлекают оккупантов от Николаевщины, за сутки зафиксировали обстрел только одной общины, - Ким

6 сентября, 2022 вторник
14:00
война с Россией

За минувшие сутки на Николаевщине сбили четыре ракеты, обстрелам подверглась только одна община

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким во время брифинга Media Center Ukraine – Ukrinform.

По его словам, активные боевые действия в Херсонской области отвлекли внимание оккупантов от Николаевщины.

"Поражения терпят пусковые установки, которые враг использует для обстрела Николаева. За минувшие сутки ОК "Юг" сбили ракету "Искандер" над Николаевом, ПВО сбили четыре ракеты в области. Из четырех общин была обстреляна Баштанская, других обстрелов не было", - заявил Ким.

Также Ким добавил, что, несмотря на уменьшение обстрелов, обучение во всех учебных заведениях будет проходить онлайн.

Кроме того, он отметил, что в область и сам Николаев начали постепенно возвращаться люди.

  • ОК "Юг" сообщает , что за сутки было уничтожено почти 100 оккупантов, 4 склада, десятки единиц бронетехники и вертолет.

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Николаев
Николаевщина
Виталий Ким
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