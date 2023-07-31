Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Статьи События на фронте развиваются динамично: на двух участках ВСУ вышли к так называемой линии Суровикина. Колонка Сергея Згурца
Аналитика

События на фронте развиваются динамично: на двух участках ВСУ вышли к так называемой линии Суровикина. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
31 июля, 2023 понедельник
21:11
Статьи Сергей Згурец, украинський журналист, военны‎й эксперт

Украинские защитники продолжают наступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, а враги пытаются перехватить инициативу на линии Сватово – Кременная

Ситуация на фронте

Украинские защитники продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. А враги пытаются перехватить инициативу на северо-востоке, линии Сватово – Кременная, где всю прошлую неделю части армии рашистов проводили наступательные действия. Однако потеряли позиции у Кармазиновки и сейчас готовятся к новым попыткам с привлечением резервов.

Карта. Луганщина. Харківщина. Сватове. 28\07\23

На юге, Запорожском фронте, наши войска выполняют трудную и кропотливую работу. Несмотря на заявления о замедленном темпе украинского контрнаступления, события развиваются достаточно динамично. На двух участках фронта ВСУ вышли к так называемой линии Суровикина. Речь идет о Времевском выступе, где украинские защитники отбили у врага Старомайорское и где сейчас должны выбить врага с Урожайного, с высот в Приютном. Второе направление – Мелитопольское, там сейчас протискивается оборона противника в населенных пунктах Роботино и Вербовое.

Карта. Запоріжжя. Василівка. Оріхів. П'ятихатки

Напомню слова командующего Нацгвардией Украины полковника Александра Пивненко, который сегодня сказал о том, что если мы идем вперед, то это уже результат. То есть, все вспоминают операцию на Изюмском направлении и думают, что будет именно так, но будет по-другому. Для нас каждый метр – это результат, и мы идем вперед. Он подчеркнул, что придет время и на определенном направлении мы совершим прорыв, и не факт, что он будет там, где кто-то думает. Командующий Нацгвардией Украины убежден, что враги лишатся многих наших территорий.

Что касается востока, то здесь ВСУ медленно, но уверенно продвигаются вокруг Бахмута Донецкой области. Сегодня 31 июля представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сказал, что в районе Бахмута ВСУ используют тактику медленного, но неуклонного продвижения.

На южном фланге Бахмута действует 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ, которая является легендарной бригадой, учитывая достижения, которые демонстрируют командиры, бойцы и подразделения этой части.

Александр Бородин, пресс-офицер 3-й ОШБр, рассказал, что ВСУ постепенно продвигаются. Некоторые люди ожидают харьковских событий, но надо понимать, что противник построил систему обороны. Чтобы сберечь личный состав, наши ребята продвигаются постепенно с тренировками, подготовками, планировкой, потому что нужно постоянно находить новые подходы, чтобы штурмовать. К примеру, в начале продвижения в Сил обороны не было таких вызовов, как минирование. То есть оно было, но местные и немасштабные. Сейчас минирование и артиллерия врага – это основной вызов. Наши саперы находят новые методы. А главное, что ВСУ держат темп. На скорость влияет именно попытка сохранить личный состав и не торопиться, не совершать ошибок.

Бородин подчеркнул, что еще рано говорить о взятии населенных пунктов. Есть сложное обстоятельство – это поля и посадки. То есть, это не местность, где есть дома, поэтому приходится много копать и планировать саперную составляющую. Вражеская пехота в большинстве своем демотивирована, она бежит. Продолжается контрбатарейная работа, работает разведка, планирование – это основные важные моменты в этом направлении.

Пресофицер 3-й ОШБр отметил, что потери есть, но они гораздо меньше, чем у врага. Бывает и в десятки раз. У врага много гибнет наемников из отряда "Шторм - Z", зеки, мобилизованные и контрактники, но российские контрактники гибнут меньше. Несмотря на парадигму, наступающая сторона теряет больше, но потерь в Сил обороны в десятки раз меньше. Еще есть медицинская составляющая, и у 3-й штурмовой бригады этот элемент реализован полностью. С помощью схемы западного образца обеспечивается полная медицинская поддержка бойцов. Главное, что легкие 300-е остаются легкими. То есть, если есть возможность сохранить человеку здоровье, оно будет сохранено.

Новые решения в вооружении украинских оборонных промышленников

Далее перейдем к другой теме о том, что война России против Украины стала толчком к пересмотру значения потенциала тех или иных образцов вооружений на поле боя. Критически возросла потребность в артиллерии, боеприпасах, дронах разного назначения. Также обновляются требования к бронетехнике от танков к бронированным машинам. Эти изменения уже заметны в новых решениях, представляемых компаниями из разных стран на международных выставках вооружений. Владислав Бельбас, генеральный директор компании "Украинская бронетехника", только что вернулся из Турции, где украинские оборонные компании принимали участие в международной выставке вооружений и военной техники IDEF'23. На выставке представлена продукция украинских оружейников на стенде Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины.

Владислав Бельбас рассказал, что есть заинтересованность иностранных партнеров в украинских производственных возможностях, продукции, приобретенных знаниях во время войны. Впервые Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины была представлена на международной выставке IDEX (март 2023 года) и с тех пор уже есть несколько реализованных проектов. То есть за четыре месяца эффективность достаточно велика. Заинтересованность иностранных предприятий в сотрудничестве с участниками украинской ассоциации подтверждается результатами выставки и приглашениями к участию в дальнейших подобных мероприятиях.

Генеральный директор компании "Украинская бронетехника" отметил, что на выставке IDEF'23 было представлено относительно небольшое количество украинских компаний: UkrSpecSystems, "Украинская Бронетехника", UkrTac, "Системный электронный экспорт, "Авиасервис" и другие, а также автомобильная и бронированная техника, системы РЕБ и РЛС, беспилотные системы, системы индивидуальной защиты На этой выставке впервые показали новую разработку беспилотника MINI SHARK, компания "Украинская бронетехника" представила макет гаубицы "Богдана" 155-мм длиной ствола в 52 калибра.

Господин Бельбас подытожил, что иностранные оборонные компании имеют большую заинтересованность в сотрудничестве с Украиной, и это не только декларируется намерениями, а уже реализация этих намерений относительно совместного производства, разработки, а также поддержки уже поставленной в Украину военной техники. Соответственно мы больше заинтересованы в привлечении технологий партнеров для развития продуктовых линеек, масштабирования производства, которые уже у нас есть.

оружие
Луганщина
Херсон
военные силы Украины
Война с Россией
Донетчина
оккупированные территории
Запорожская область
Военные новости
Колонка Згурца
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
потери окуппантов
Читайте также:
Чонгарський міст
30 июля, 2023 воскресенье
"Филигранно, точно, метко": Гуменюк прокомментировала удар ВСУ по Чонгарскому мосту
30 июля, 2023 воскресенье
Способны преодолевать 800 км, несут 300 кг боезаряда: на CNN впервые показали украинские боевые морские дроны
зрадник з Маріуполя
29 июля, 2023 суббота
Возглавил больницу после оккупации и называл украинских военных "нацистскими боевиками": медика из Мариуполя будут судить за госизмену
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.94
    Покупка 36.94
    Продажа 37.71
  • EUR
    Покупка 40.97
    Продажа 41.95
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
31 июля
20:27
Как зарегистрировать ребенка, рожденного на ТОТ: разъяснение правительства
20:11
За финансирование ВСУ: РФ арестовала активы Ахметова
20:04
OPINION
Кроме горячей войны с Россией, продолжается и война элит
20:00
Обзор
Победные новости 523-го дня войны: воспитанница погибшего в Луганской области Виталия Меринова стала чемпионкой Европы, а Украина в десять раз нарастила производство боеприпасов
19:46
Молдова ратифицировала соглашение с Украиной о строительстве моста через Днестр
19:16
Обзор
БМП Marder
Характеристики немецкой БМП "Marder" и значение для контрнаступления ВСУ
19:05
Обновлено
Удар РФ по многоэтажке в Кривом Роге: 6 человек погибли, 75 - пострадали, поисковые работы завершены
19:01
Обновлено
РФ второй раз за день обстреляла Херсон, есть погибший и раненый
18:53
Эксклюзив
Жители многоэтажки в Кривом Роге, потерявшие жилье из-за ракетного удара, получат компенсацию из местного бюджета, - Вилкул
18:38
Зеленский о продолжительности войны: Путин не выдержит 10 лет, не та фигура уже
18:36
Baykar создаст в Украине сервисный центр для ремонта и обслуживания беспилотников
18:28
Путин прекрасно знает, что Украина потопит весь его флот, если он подойдет близко, - Зеленский об атаках на порты
18:06
OPINION
Нет, мы не заслужили войну...
18:00
Обновлено
Хорватия будет предоставлять свои порты для экспорта украинского зерна
17:36
Способны снабжать энергией в течение 12-14 часов: Украина получила 508 систем Tesla Powerwall
17:07
Партия Орбана бойкотировала внеочередное заседание парламента Венгрии по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО
17:00
Нардеп-"слуга" Холодов написал заявление о сложении полномочий
16:57
Эксклюзив
Оккупанты очень серьезно относятся к обороне Мариуполя: укрепляют блиндажи и постоянно тренируются, - Андрющенко
16:51
Обновлено
В Батуми на митинге против лайнера с российскими туристами задержали 23 человека
16:47
Украина нарастила темпы производства боеприпасов, однако для обеспечения потребностей армии этого мало, - Камышин
16:41
Новости компаний
Cosmolot Airlines: 100 млн грн на 50 ударных БПЛА
16:35
В Украине появится Виртуальный музей украинской диаспоры
16:32
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:16
В Донецкой области на шахте произошел выброс газа и угля, погибли трое рабочих
16:01
OPINION
Зачем "Слугам" Безуглая?
15:52
Toyota
Toyota усилит развитие электрокаров и технологий в Китае
15:43
Эксклюзив
На флангах вокруг Бахмута горячо, враг пытается сконцентрировать силы в городе, - командир роты батальона "Свобода" Оропай
15:40
Эксклюзив
Освободить Крым к Рождеству мы сможем только при наличии отдельных ресурсов, - военный эксперт Селезнев
15:36
Костин: В настоящее время обсуждаются две модели создания спецтрибунала для России
15:36
Науседа считает вагнеровцев в Беларуси "серьезной угрозой" и не исключает провокаций против Литвы, Польши и Латвии
15:16
Инфографика
Наибольший спад за время независимости: за последние полгода рождаемость в Украине сократилась на 28%
14:48
Август начнется с тепла, но дождь повсюду, кроме запада: прогноз погоды от синоптика Натальи Диденко
14:43
Чтобы обезопасить национальную безопасность: Китай ограничивает экспорт оборудования для дронов
14:32
Преподавателя информатики из Запорожья подозревают в сборе информации о дислокации ВСУ для врага
14:13
"Проводили" миллионы долларов ежемесячно между РФ и Украиной: правоохранители разоблачили сеть конвертационных центров
14:08
С руками и хвостами: ученые из США обнаружили гигантские вирусы уникальной формы
14:04
OPINION
Сергей Руденко
Бойко – недобиток Януковича, Медведчука и Путина
14:03
Ученые доказали, что добавка для бодибилдинга предотвращает развитие деменции у мышей
13:58
Пригожин отозвал отпуска вагнеровцев и велел прибыть в Беларусь до 5 августа
13:45
Август станет наиболее сложным для энергосистемы, существенно снизится доступный объем мощностей, - Укрэнерго
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV