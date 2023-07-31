Ситуация на фронте

Украинские защитники продолжают наступать на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. А враги пытаются перехватить инициативу на северо-востоке, линии Сватово – Кременная, где всю прошлую неделю части армии рашистов проводили наступательные действия. Однако потеряли позиции у Кармазиновки и сейчас готовятся к новым попыткам с привлечением резервов.

На юге, Запорожском фронте, наши войска выполняют трудную и кропотливую работу. Несмотря на заявления о замедленном темпе украинского контрнаступления, события развиваются достаточно динамично. На двух участках фронта ВСУ вышли к так называемой линии Суровикина. Речь идет о Времевском выступе, где украинские защитники отбили у врага Старомайорское и где сейчас должны выбить врага с Урожайного, с высот в Приютном. Второе направление – Мелитопольское, там сейчас протискивается оборона противника в населенных пунктах Роботино и Вербовое.

Напомню слова командующего Нацгвардией Украины полковника Александра Пивненко, который сегодня сказал о том, что если мы идем вперед, то это уже результат. То есть, все вспоминают операцию на Изюмском направлении и думают, что будет именно так, но будет по-другому. Для нас каждый метр – это результат, и мы идем вперед. Он подчеркнул, что придет время и на определенном направлении мы совершим прорыв, и не факт, что он будет там, где кто-то думает. Командующий Нацгвардией Украины убежден, что враги лишатся многих наших территорий.

Что касается востока, то здесь ВСУ медленно, но уверенно продвигаются вокруг Бахмута Донецкой области. Сегодня 31 июля представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый сказал, что в районе Бахмута ВСУ используют тактику медленного, но неуклонного продвижения.

На южном фланге Бахмута действует 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ, которая является легендарной бригадой, учитывая достижения, которые демонстрируют командиры, бойцы и подразделения этой части.

Александр Бородин, пресс-офицер 3-й ОШБр, рассказал, что ВСУ постепенно продвигаются. Некоторые люди ожидают харьковских событий, но надо понимать, что противник построил систему обороны. Чтобы сберечь личный состав, наши ребята продвигаются постепенно с тренировками, подготовками, планировкой, потому что нужно постоянно находить новые подходы, чтобы штурмовать. К примеру, в начале продвижения в Сил обороны не было таких вызовов, как минирование. То есть оно было, но местные и немасштабные. Сейчас минирование и артиллерия врага – это основной вызов. Наши саперы находят новые методы. А главное, что ВСУ держат темп. На скорость влияет именно попытка сохранить личный состав и не торопиться, не совершать ошибок.

Бородин подчеркнул, что еще рано говорить о взятии населенных пунктов. Есть сложное обстоятельство – это поля и посадки. То есть, это не местность, где есть дома, поэтому приходится много копать и планировать саперную составляющую. Вражеская пехота в большинстве своем демотивирована, она бежит. Продолжается контрбатарейная работа, работает разведка, планирование – это основные важные моменты в этом направлении.

Пресофицер 3-й ОШБр отметил, что потери есть, но они гораздо меньше, чем у врага. Бывает и в десятки раз. У врага много гибнет наемников из отряда "Шторм - Z", зеки, мобилизованные и контрактники, но российские контрактники гибнут меньше. Несмотря на парадигму, наступающая сторона теряет больше, но потерь в Сил обороны в десятки раз меньше. Еще есть медицинская составляющая, и у 3-й штурмовой бригады этот элемент реализован полностью. С помощью схемы западного образца обеспечивается полная медицинская поддержка бойцов. Главное, что легкие 300-е остаются легкими. То есть, если есть возможность сохранить человеку здоровье, оно будет сохранено.

Новые решения в вооружении украинских оборонных промышленников

Далее перейдем к другой теме о том, что война России против Украины стала толчком к пересмотру значения потенциала тех или иных образцов вооружений на поле боя. Критически возросла потребность в артиллерии, боеприпасах, дронах разного назначения. Также обновляются требования к бронетехнике от танков к бронированным машинам. Эти изменения уже заметны в новых решениях, представляемых компаниями из разных стран на международных выставках вооружений. Владислав Бельбас, генеральный директор компании "Украинская бронетехника", только что вернулся из Турции, где украинские оборонные компании принимали участие в международной выставке вооружений и военной техники IDEF'23. На выставке представлена продукция украинских оружейников на стенде Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности Украины.

Владислав Бельбас рассказал, что есть заинтересованность иностранных партнеров в украинских производственных возможностях, продукции, приобретенных знаниях во время войны. Впервые Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины была представлена на международной выставке IDEX (март 2023 года) и с тех пор уже есть несколько реализованных проектов. То есть за четыре месяца эффективность достаточно велика. Заинтересованность иностранных предприятий в сотрудничестве с участниками украинской ассоциации подтверждается результатами выставки и приглашениями к участию в дальнейших подобных мероприятиях.

Генеральный директор компании "Украинская бронетехника" отметил, что на выставке IDEF'23 было представлено относительно небольшое количество украинских компаний: UkrSpecSystems, "Украинская Бронетехника", UkrTac, "Системный электронный экспорт, "Авиасервис" и другие, а также автомобильная и бронированная техника, системы РЕБ и РЛС, беспилотные системы, системы индивидуальной защиты На этой выставке впервые показали новую разработку беспилотника MINI SHARK, компания "Украинская бронетехника" представила макет гаубицы "Богдана" 155-мм длиной ствола в 52 калибра.

Господин Бельбас подытожил, что иностранные оборонные компании имеют большую заинтересованность в сотрудничестве с Украиной, и это не только декларируется намерениями, а уже реализация этих намерений относительно совместного производства, разработки, а также поддержки уже поставленной в Украину военной техники. Соответственно мы больше заинтересованы в привлечении технологий партнеров для развития продуктовых линеек, масштабирования производства, которые уже у нас есть.