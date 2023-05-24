События на Белгородщине заставили Россию задуматься над перегруппировкой войск, - Маляр
Заместитель министра обороны Анна Маляр уверена, что события на Белгородщине заставили военное руководство РФ задуматься о перегруппировке своих сил воюющих в Украину
Об этом сообщает "Украинская правда".
"Перед россиянами встал вопрос перегруппировки своих сил, потому что им сейчас нужно это для утихомиривания ситуации в Белгородской области. А они фактически все силы бросили на украинские фронты. Для них сейчас будет стоять этот вопрос", - сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.
Также Маляр напомнила, что события в Белгородской области – это внутреннее дело РФ.
"Взяли на себя ответственность граждане РФ. Это может быть только их внутреннее дело", - говорится в заявлении представительницы украинского минобороны.
- 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили, что освободили населенные пункты Козинку и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды. В регионе был введен режим контртеррористической операции и эвакуированы ядерные боеприпасы.
- Поздним вечером 22 мая в РосСМИ появилась информация, что в Белгороде зафиксированы прилеты в административные сооружения, в частности в здания ФСБ и МВД, также сообщали об ударах беспилотников по админзданиям в Грайвороне и Борисовке.
- Губернатор Белгородской области РФ Гладков утром 23 мая заявил, что жителям Грайворонского округа "пока не стоит" возвращаться домой. Песков "глубоко обеспокоен".
- РФ заявила, что убила 70 участников событий на Белгородщине, а остальные загнала в Украину. РДК говорит, что не имеет потерь.
- Соединенные Штаты не могут подтвердить информацию о якобы использовании переданного Украине американского оружия формированиями, ворвавшимися на территорию Белгородской области России.
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