События на Белгородщине заставили Россию задуматься над перегруппировкой войск, - Маляр

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Перед россиянами встал вопрос перегруппировки своих сил, потому что им сейчас нужно это для утихомиривания ситуации в Белгородской области. А они фактически все силы бросили на украинские фронты. Для них сейчас будет стоять этот вопрос", - сказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

Также Маляр напомнила, что события в Белгородской области – это внутреннее дело РФ.

"Взяли на себя ответственность граждане РФ. Это может быть только их внутреннее дело", - говорится в заявлении представительницы украинского минобороны.