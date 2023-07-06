Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

Леонид Емец дал комментарий об инциденте, произошедшем 5 июля в Шевченковском суде города Киев во время рассмотрения дела Игоря Гуменюка, обвиняемого в теракте под Верховной Радой в августе 2015-го, когда погибли четверо нацгвардейцев. В результате вчерашнего взрыва в суде ранения получили двое работников КОРДа, а сам Гуменюк погиб.

"Не может быть так, что человек восемь лет находится в СИЗО без приговора суда. По закону у нас определены два месяца следственных действий, может быть продлено рассмотрение дела до полугода, максимум – до года. Если человек восемь лет без приговора, то это говорит, что доказательств для осуждения подозреваемого у следствия нет, а признать то, что они не справляются и не нашли доказательства, у них нет ни силы, ни желания, им проще держать человека за решеткой, чем признать, что не справились. То есть это означает, что свою вину должны признать следователи, прокуроры, судья, который должен был уже давно принять решение и закрыть дело по недоказанности. Карьерное желание не признавать свою ошибку привело к тому, что у человека прервалось терпение после лет ожидания, и это закончилось смертями. Это огромный приговор судебной и правовой системе в нашем государстве", – сказал депутат Киевсовета.

Емец добавил, что сейчас должны быть приняты дисциплинарные решения ко всем, кто был причастен к этому делу: следователи, прокуроры, судьи. В том, что погибли люди, есть непосредственная их вина. Человек по закону не может восемь лет находиться без приговора в суде, это закон, который они не выполнили, поэтому ответственность на них лежит.