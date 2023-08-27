События 2022-2023 годов дали примеры героизма, которых не знала украинская история, - профессор Плохий

В этом уверен украинский и американский историк, профессор кафедры украинской истории в Гарвардском университете Сергей Плохий, о чем он заявил в беседе с Эспрессо.

"И для объединения, с точки зрения украинской памяти, чрезвычайно важно то, что происходит сегодня, то, что происходит с 2014 года. 1991 год - это формирование фактически новой украинской нации на новых началах. И, к сожалению, последние несколько лет, особенно последние два года, дают примеры самоотверженности и героизма, которые, пожалуй, трудно найти даже в истории, в том числе даже украинской истории. У нас сегодня, на 32 года существования украинского независимого государства, припали восемь-девять лет освободительной войны", - отметил профессор.

Последние события, подчеркнул Плохий, повлияют на работу историков, на то, как они будут преподносить исторические процессы и явления.

"Эти вещи, которые не только изменили общество, изменили нас, но они изменили также будущее писание об истории. И это должно стать основой для украинского объединения: история украинского объединения между 1991, 2014 и 2022-2023 годами. Стоит обратить внимание на эту историю, сквозь которую мы живем, - кровавую, но также трагическую и героическую. Потомки будут обращаться к этой истории, к этим годам, к этим дням, к этим ночам для того, чтобы найти поддержку для себя психологическую, нравственную. Найти героев, понять также непростые выборы, которые люди делали - это не только героизм. Я думаю, что для нас, как для историков - это сложная задача, но надо больше внимания обращать на наши последние годы, на наши последние десятилетия и пробовать строить новое понимание и страны, и себя на основании этого опыта", - объяснил Сергей Плохий.