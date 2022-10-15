Наша история с Маском и Starlink снова возвращает нас к фильму "Don't Look Up". Там был такой герой – собирательный образ цинично-аутических изобретателей и светочей технологического прогресса, хоть и в значительной степени гипертрофирован, как это бывает в художественных фильмах ради усиления эффекта – в каком эмпатии к конкретным людям не было ни на грамм.

Только с реальным Маском и существенное отличие, потому что у Маска бизнес с Пентагоном и он зависим от своего государства и его "красных флажков". Но в таких историях, как наша, он пытается выбиться в самостоятельные игроки и влиять на глобальные тренды инструментами медиакратии типа Twitter и, конечно же, собственным образом вершителя будущего мира.

Этакая миссия прогресса, для которого, наконец, в сухом осадке от всех историй этого мира, в которых он участвует, нужно одно: стать еще более знаменитым и еще незаменимым.

Отсюда это наше "руки прочь от Маска" - страх перед волей грозного Демиурга, от которого зависят жизнь наших воинов, который дал — сам! (какая детская наивность!) – нам эти старлинки.

И именно в этом месте можно одновременно посмеяться и поплакать. Deus ex machina пришел на помощь нашим героям и мы не имеем права ему "плевать в спину". Но наше счастье в том, что есть Пентагон и Госдеп. И есть их "красные флажки". Да, Маск способен отодвигать эти флажки, потому что он может, например, повлиять на выборы следующего президента. Вон как он нас расстроил тем мирным планом Путина. Ему нестрашно делать добро и пытаться понять резоны и – главное – право на существование дистиллированного зла, играя с ним в забавные игры, от которых искрит у нас уже не первый день. Ибо речь идет о жизни наших людей, и мы готовы не только душу продать этому новому богу, но и его говна поесть. Он нас спас, но в то же время насрал нам в души. И это второе, мне кажется, самое страшное в этой истории.

Не такой уж это был и проходной фильм, как могло сначала показаться.

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Об авторе. Андрей Бондарь, писатель.

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