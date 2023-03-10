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Собственный фронт: как Ferrexpo помогает Украине в условиях войны

10 мартa, 2023 пятница
20:05
Новости

С начала полномасштабного вторжения через Гуманитарный фонд компании получили помощь 5 млн человек в 8 регионах

Об этом сообщает издание gmk.center.ua

После полномасштабного вторжения РФ Ferrexpo, как и другие представители ГМК, активно включилась в мощную помощь в стране. Железорудная компания с активами в Украине, которая имела более чем одиннадцатилетний опыт сотрудничества с местными общинами в рамках своей благотворительной инициативы, создала специальный Гуманитарный фонд с финансированием в $15 млн – 27 февраля исполнился год от начала его деятельности. Чтобы поддержать экономику государства, в апреле 2022-го группа отчислила и внесла авансом более $35 млн (1 млрд грн) налога на прибыль предприятий.


Оперативная реакция
С первых дней российского вторжения Ferrexpo поддержало общины, расположенные рядом с ее предприятиями, а также регионы Украины, которые изначально пострадали от активных боевых действий. Уже 27 февраля 2022 года компания объявила о создании специального Гуманитарного фонда для предотвращения гуманитарного кризиса, который принесла война. С момента его организации команда фонда работала в напряженном ритме.
"Поступало огромное количество обращений. Каждое нужно было рассмотреть и быстро проработать, ведь ситуация в первые месяцы российского вторжения была очень сложной и эмоциональной. поддержку. Кроме того, все члены команды понимали важность помощи украинцам в такое трудное для государства время", - отметил Юрий Химич, руководитель программ корпоративной социальной ответственности Ferrexpo в Украине.
Для обеспечения оперативного реагирования к работе фонда привлекли руководство Ferrexpo и команды коммерческой дирекции и отдела корпоративной социальной ответственности (КСО) украинских предприятий группы.
Украину также поддержали зарубежные партнеры Ferrexpo. Так, за средства, предоставленные промышленным концерном Zeppelin (10 тыс. евро), приобрели медикаменты для Николаева. Компании ThyssenKrupp и Caterpillar, в свою очередь, направили гуманитарную помощь для переселенцев – продукты, бытовые товары, мебель и прочее.
Ferrexpо приобщается и к всеукраинским благотворительным программам. В частности, группа стала спонсором проекта психологической поддержки матерей и их детей, реализуемого Фондом Марии Ефросининой "Несокрушимая мама". Компания помогает финансировать специальный реабилитационный центр в Карпатах.


Алгоритм помощи
За год работы Гуманитарного фонда компания в десять раз увеличила его первоначальное финансирование – с $1,5 до $15 млн.
В его рамках осуществляются более 70 проектов:
• логистическое сопровождение гуманитарных грузов из Европы в Украину;
• закупка транспортных средств, скорых для больниц в центральной Украине;
• ремонт помещений в местных общинах для размещения переселенцев;
• предоставление медоборудования и лекарства для лечения раненых;
• приобретение электронного оборудования для документирования украинскими властями ущерба, нанесенного общинам;
• помощь в перевозке животных из зоопарков на востоке Украины.
Гуманитарный фонд Ferrexpo тесно сотрудничает с представителями местных властей, военными администрациями, заведениями критической инфраструктуры, что позволяет быстро реагировать на неотложные потребности регионов. Взаимодействие осуществляется исключительно в правовом поле через запросы, заверенные официальными лицами, например мэрией или ОВА. В фонде не оставляют без внимания никакую заявку, рассматривают и рассчитывают запросы, согласовывают их.
"В это сверхсложное для Украины время благодаря активной деятельности Гуманитарного фонда Ferrexpo мы смогли оказать помощь на сумму $12 млн для удовлетворения гуманитарных потребностей общин в восьми областях Украины – Сумской, Черниговской, Харьковской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской и Киевской. Мы остаемся на постоянной связи с руководителями наиболее пострадавших регионов страны, непрерывно работаем с гуманитарными запросами для обеспечения первоочередных потребностей населения», – отметил Юрий Химич, руководитель программ корпоративной социальной ответственности Ferrexpo в Украине.


Помощь военным
Как социально ответственный бизнес Ferrexpo с 2014 года оказывает гуманитарную поддержку защитникам и защитницам Украины. С началом полномасштабного вторжения компания существенно усилила эту работу. Группа помогает силам территориальной обороны, Вооруженным силам Украины и спасателям ГСЧС.
С начала действия гуманитарной программы компании силам обороны страны передали 22,4 тыс. единиц амуниции и защитного снаряжения, в частности форму, бронежилеты, каски, тактическую обувь и аптечки для военных по стандартам НАТО на общую сумму $2,7 млн.
Ferrexpo также приобрела три бронированных автомобиля скорой помощи на базе TOYOTA Land Cruiser общей стоимостью $300 тыс. для вывоза раненых из передовой – их по специальному заказу изготовили в ОАЭ.
С началом полномасштабной войны в ряды ВСУ стали более 600 работников Ferrexpo – за счет предприятий всех обеспечили амуницией и средствами защиты. Семье каждого сотрудника, отдавшего жизнь за Украину, группа выплачивает по 500 тыс. грн. Работники, которые из-за ранения завершили службу в армии, имеют возможность пройти физическую реабилитацию на базе медико-санитарной части компании, индивидуальные психологические консультации и проконсультироваться по дальнейшей работе на предприятиях группы.


Поддержка переселенцев
Полтавская область, где расположены активы Ferrexpo, с начала войны приняла тысячи переселенцев из разных регионов Украины, пострадавших в результате российского вторжения. Группа оказывает всестороннюю поддержку тем, кто вынужден был покинуть свой дом из-за боевых действий.
Компания обеспечивает питание, медикаменты и услуги психолога для более 3 тыс. переселенцев. Для них также доступно медобслуживание на базе медико-санитарной части. Уже год Ferrexpo предоставляет свой отель и базы отдыха для размещения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), приехавших в Горишние Плавни из Харьковской, Донецкой, Сумской и Запорожской областей. С начала войны на предприятиях группы в Украине трудоустроили 88 эвакуированных.
Компания предоставила гуманитарную помощь на сумму около $170 тыс. хаба для ВПЛ в г. Полтава. Кроме того, Ferrexpo приобрела и передала более 722 тонн продуктов, более 25 тыс. единиц товаров бытового назначения для переселенцев в общинах Украины.


Потребности общин
У компании уже были многолетние партнерские отношения с общинами присутствия. Благодаря соглашениям социального партнерства здесь каждый год реализовывали проекты, призванные улучшить жизнь местных жителей. Из-за вторжения РФ инициативы 2022-го трансформировали под срочные нужды людей. В рамках Гуманитарного фонда группа также поддержала те регионы, которые подверглись вторжению войск оккупантов или пострадали от боевых действий.
Запросы, проработанные за год войны, были разносторонними – от продуктов, средств гигиены и амуниции для мобилизованных сотрудников и спасателей до медоборудования, "быстрых" и специализированной техники.
Заявки изменялись в зависимости от ситуации. В частности, освобожденные от оккупантов общины Киевской, Черниговской и Сумской областей нуждались в строительной технике, Харькове и Запорожье – медикаментах и продуктах, для Николаева одним из самых важных вопросов стало водоснабжение.
уманитарная помощь Ferrexpo, GMK Center
В частности, Ferrexpo приобрела коммунальную и компьютерную технику, Starlink и средства связи для Ахтырки (Сумская область) и поселка Макаров (Бучанский район Киевской области). В общей сложности группа передала 14 единиц техники – экскаваторы, погрузчики, тракторы для восстановления территорий после разрушений, а также 20 генераторов и 70 т дизтоплива.


Группа пол года закупала и доставляла мясные продукты для Харьковщины – общая сумма этой помощи составила более 35 млн грн. Кроме того, компания дополнительно перечислила в поддержку пострадавших от войны человек $500 тыс. Для Николаева, где сложная ситуация с водоснабжением Ferrexpo приобрела емкости для воды на общую сумму $84 тыс., помогла с бурением скважин для обеспечения горожан питьевой водой.
Общей для всех регионов, отметили в группе, оказалась большая потребность в транспортных средствах. За 2022 год из баланса предприятий компании было передано 111 автомобилей на сумму свыше $5,5 млн. по стоимости замены. В рамках программы гуманитарного фонда было закуплено 55 транспортных средств на сумму 81 млн. гривен ($2,3 млн).


Кроме того, Ferrexpo продлила благотворительные проекты в поддержку украинских медиков. В 2022 году компания приобрела 6 "скорых" для трех областей – Черниговской, Днепропетровской и Полтавской общей стоимостью более $300 тыс., а также 39 единиц медоборудования для лечебных учреждений в этих регионах. Больницы Кременчуга, Горишних Плавней, Николаева и Харькова получили медикаменты на сумму свыше $800 тыс.
По словам Энн-Кристин Андерсен (Ann-Christin Andersen), главы Комитета Ferrexpo по здравоохранению, безопасности, окружающей среде и обществу, независимого неисполнительного директора Совета директоров Ferrexpo, в компании понимают собственную роль в Украине благодаря опыту сотрудничества и присутствию в жизни страны через благотворительный фонд Ferrexpo, уже более 11 лет оказывающий прямую поддержку общинам.
"Мы гордимся тем, что благодаря нашей позиции долгосрочного инвестора в Украину, ее людей и экономику с началом войны мы смогли оказывать целевую поддержку через специальный Гуманитарный фонд Ferrexpo не только нашим общинам, но и другим регионам Украины, пострадавшим от активных боевых действий" , – отметила Энн-Кристин Андерсен.
Ferrexpo остается с Украиной в самые тяжелые для государства времена и приложит все усилия, чтобы продолжать оказывать поддержку. Гуманитарный фонд призван быстро реагировать на гуманитарный кризис и помочь его преодолеть тем, кто пострадал в результате боевых действий или были вынуждены покинуть свои дома.

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