Об этом говорится в заявлении учреждения.

"Замечание посла Лу Шайе по Украине было не политическим заявлением, а выражением личных взглядов во время теледебатов. Их не следует интерпретировать чрезмерно. Позиция Китая по соответствующим вопросам не изменилась", - говорится в сообщении.

Китай отмечает, что поддерживает суверенитет всех стран и соблюдает устав ООН. КНР также отмечает, что была одним из первых государств, начавшим сотрудничество с постсоветскими странами после распада СССР.

"Китайская сторона уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН. После распада Советского Союза Китай был одним из первых государств, установивших дипломатические отношения с этими странами. И Китай всегда работал над развитием двусторонних отношений дружбы и сотрудничества с ними на основе принципов взаимного уважения и равноправия. Китайская сторона уважает статус суверенных стран, возникших после распада Советского Союза", - говорится в заявлении.

Посольство напомнило, что Китай "готов продолжать сотрудничество с международным сообществом", чтобы внести собственный вклад в политическое урегулирование войны в Украине.