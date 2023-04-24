"Собственное мнение, а не позиция страны": Китай о заявлении посла во Франции по поводу суверенитета постсоветских государств
Посольство Китая во Франции в понедельник, 24 апреля, прокомментировало заявление посла Лу Шайе о суверенитете постсоветских государств и заявило, что это его "собственное мнение", а не позиция страны
Об этом говорится в заявлении учреждения.
"Замечание посла Лу Шайе по Украине было не политическим заявлением, а выражением личных взглядов во время теледебатов. Их не следует интерпретировать чрезмерно. Позиция Китая по соответствующим вопросам не изменилась", - говорится в сообщении.
Китай отмечает, что поддерживает суверенитет всех стран и соблюдает устав ООН. КНР также отмечает, что была одним из первых государств, начавшим сотрудничество с постсоветскими странами после распада СССР.
"Китайская сторона уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН. После распада Советского Союза Китай был одним из первых государств, установивших дипломатические отношения с этими странами. И Китай всегда работал над развитием двусторонних отношений дружбы и сотрудничества с ними на основе принципов взаимного уважения и равноправия. Китайская сторона уважает статус суверенных стран, возникших после распада Советского Союза", - говорится в заявлении.
Посольство напомнило, что Китай "готов продолжать сотрудничество с международным сообществом", чтобы внести собственный вклад в политическое урегулирование войны в Украине.
- 22 апреля стало известно, что министерство иностранных дел Эстонии вызовет посла Китая на фоне заявлений другого китайского дипломата о суверенитете постсоветских стран.
- 23 апреля сообщалось, что Франция заявила о своей "полной солидарности" по суверенитету бывших советских республик после заявления посла КНР.
- Советник Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркнул, что все постсоветские страны, кроме России, имеют четкий суверенный статус.
- Посольство КНР во Франции удалило стенограмму интервью Лу Шае, которое поставило под сомнение суверенитет входивших в Советский Союз республик.
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