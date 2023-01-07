"Собрали в полночь слушать речь Путина": Тяжело раненый в Макеевке рассказал, как там погибли мобилизованные из Саратова

Видео распространил журналист из Донецка Денис Казанский, ныне живущий и работающий в Киеве.

"В новогоднюю ночь нас собрали в актовом зале слушать речь Путина. Нам сказали выполнять приказ, преступный приказ полковника Романа Еникеева, из-за которого все наши ребята погибли", - заявил мобилизованный россиянин.

Мобилизированный из Самары признался, что российские оккупанты не желали слушать обращение Путина в новогоднюю ночь, однако не могли проигнорировать приказ офицеров.

В ночь на 1 января 2023 года украинская артиллерия поразила превращенное россиянами в казарму ПТУ №19 во временно неподконтрольном городе Макеевка Донецкой области.

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