Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, которая является одним из организаторов мероприятия.

Вместе с ГСЧС велопробег организовали ОО "Велодень Киев" и Патрульная полиция.

Участники стартовали от Киевского велотрека и преодолели расстояние 10 километров по центру города. По возрасту ограничений не было: самым молодым участником велогонки стал 10-месячный Гордей, участвовавший в мероприятии вместе со своим папой. Самым старшим был 64-летний Виктор из Киева.

Сумма, которую удалось собрать, составляет около 180 тыс. грн. Эти деньги используют на нужды Вооруженных сил Украины.

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