Собрали почти 180 тыс. грн для ВСУ: в Киеве прошел благотворительный велопробег
В благотворительном велопробеге в поддержку ВСУ и военнопленных Азовстали в столице приняли участие более пятисот спасателей, полицейских, спортсменов и семьи военнопленных
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, которая является одним из организаторов мероприятия.
Вместе с ГСЧС велопробег организовали ОО "Велодень Киев" и Патрульная полиция.
Участники стартовали от Киевского велотрека и преодолели расстояние 10 километров по центру города. По возрасту ограничений не было: самым молодым участником велогонки стал 10-месячный Гордей, участвовавший в мероприятии вместе со своим папой. Самым старшим был 64-летний Виктор из Киева.
Сумма, которую удалось собрать, составляет около 180 тыс. грн. Эти деньги используют на нужды Вооруженных сил Украины.
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