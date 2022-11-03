Собрали на 60 "Спартанов" за полтора дня: Притула закрыл сбор на британские бронетранспортеры
3 ноября Притула объявил о закрытии сбора. Украинцы задонатили на 60 британских бронетранспортеров Spartan
Об этом сообщает Сергей Питула на странице в фейсбуке.
Волонтер сообщил, что за полтора суток украинцы сбросили 236 миллионов гривен, что на 36 млн больше суммы сбора.
Для ВСУ приобретут не 50 запланированных, а 60 бронетранспортеров Spartan за 232 млн грн.
Остальные 4 млн останутся для следующего сбора, который анонсируют впоследствии. Сообщается, что планирую покупать что-то "очень бронированное", впрочем, волонтеры пока держат это в тайне.
"Никто! Никогда! Нас не победит. Потому что мы – украинцы! А это значит, что для нас нет слова "невозможно"! 1,5 суток за которые мы снова переворачиваем мир вверх дном! И снова перевыполняем план", – написал Притула .
Притула рассказал, что немало переводов поступило из-за границы.
В общей сложности 200 млн грн планировалось собрать за неделю.
- 10 октября телеведущий Сергей Притула и активист Сергей Стерненко начали сбор на украинские дроны-камикадзе RAM II UAV и только за 7 часов украинцы задонатили почти 206 млн грн.
- За сутки на счет Сергея Притулы украинцы сбросили 352 млн грн, часть уйдет на 50 дронов-камикадзе с наземными станциями.
- 9 октября Порошенко купил у Британии партию бронемашин Spartan.
- По состоянию на 2 ноября 13:00 – "Фонд Притулы" открыл сбор 200 млн грн на гусеничную технику, необходимую для зимних условий, и за 3 часа уже собрал более 33 млн грн.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.65
Покупка 39.65Продажа 40.47
-
EUR
Покупка 38.6Продажа 39.57
- Актуальное
- Важное