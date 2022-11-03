Об этом сообщает Сергей Питула на странице в фейсбуке.

Волонтер сообщил, что за полтора суток украинцы сбросили 236 миллионов гривен, что на 36 млн больше суммы сбора.

Для ВСУ приобретут не 50 запланированных, а 60 бронетранспортеров Spartan за 232 млн грн.

Остальные 4 млн останутся для следующего сбора, который анонсируют впоследствии. Сообщается, что планирую покупать что-то "очень бронированное", впрочем, волонтеры пока держат это в тайне.

"Никто! Никогда! Нас не победит. Потому что мы – украинцы! А это значит, что для нас нет слова "невозможно"! 1,5 суток за которые мы снова переворачиваем мир вверх дном! И снова перевыполняем план", – написал Притула .

Притула рассказал, что немало переводов поступило из-за границы.

В общей сложности 200 млн грн планировалось собрать за неделю.