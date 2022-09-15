Собрали 1 млн грн: группа ONUKA стала хедлайнером вечера Ukrainian Night в Лиссабоне
Группа ONUKA стала хедлайнером вечера Ukrainian Night в Лиссабоне, украинские музыканты, где собрали один миллион гривен
Об этом сообщает глобальная инициатива по поддержке Украины United24.
В Лиссабоне в рамках Ukrainian Night хедлайнером, которого стала группа ONUKA собрали один миллион гривен.
В Code of freedom вход был платным, участники получили подарки от партнеров и украинские сувениры, также были еда и напитки.
На западе был Dj Miura. Хедлайнер вечера был украинский электрофолк группа ONUKA.
Собранные средства будут разделены на два фонда: UNITED24 - на модульные внешние фиксаторы для пациентов с переломами и Help Kharkiv - на закупку обогревателей, продуктов, средств гигиены, чтобы помочь отрезанным войной от цивилизации населенным пунктам подготовиться к зиме.
- Музыканты The Hardkiss, Ivan Dorn, ONUKA, Artem Pivovarov летом провели несколько концертов в поддержку Украины в США.
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