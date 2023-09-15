Собрал более 3 млн грн для ВСУ: 9-летнего волонтера наградили грамотой от Залужного
Грамоту "За активную гражданскую позицию, патриотизм и помощь Вооруженным Силам Украины, которая приближает Победу над врагом", вручили 9-летнему волонтеру из Львовщины. На нужды ВСУ мальчик собрал более 3 млн грн
Об этом сообщает Львовская областная военная администрация.
Девятилетнего волонтера из Львовщины Юрия Напора, собравшего более 3 млн грн на нужды украинских военных, наградили грамотой Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Грамоту "За активную гражданскую позицию, патриотизм и помощь Вооруженным Силам Украины, которая приближает Победу над врагом" ему вручили в первом отделе Львовского районного ТЦК и СП (г. Городок)", - говорится в сообщении.
Пока известно о том, что мальчик собрал более 3 млн гривен для ВСУ на своих благотворительных концертах. Помогает ему по этому делу отец, аккомпанирующий на синтезаторе. Тематика их песен всегда будет одинакова – о войне.
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На Крещатике в Киеве 25 августа николаевские волонтеры развернули маскировочную сетку, которую внесли в книгу рекордов Украины как крупнейшую сетку для ВСУ. Ее длина была около одного километра.
- Напомним, что предыдущий рекорд был установлен во Львове в сентябре 2022 года. Тогда была сплетена сетка, площадью 1860 квадратных метров.
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