Собор РПЦ в Амстердаме осудил нападение на Украину и вышел из подчинения Москве

Заявление с таким содержанием от имени приходского совета появилось на фейсбук-странице храма, передает Еспресо.TV.



Как отмечается, священнослужителей собора перед этим запугивали работники российского МИД и представители патриарха московского Кирилла (Гундяева).



"Стало невозможным совершать свое служение в составе Московского патриархата и обеспечивать духовно безопасную обстановку для прихожан", - говорится в заявлении.



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Поэтому приходской совет решил перейти под управление вселенского патриарха Варфоломея.



"Направили просьбу митрополиту Бельгии, Нидерландов и Люксембургу Афинагору (Вселенский патриархат) о принятии его в его епархию. Митрополит Афинагор выразил готовность рассмотреть просьбу и попросить у архиепископа Елисея (РПЦ - ред.) Амстердам.



Угрозы и устрашения начались, по их словам, после первого принятого ими еще 4 марта обращения в поддержку Украины, когда они просили Кирилла призвать руководство России прекратить войну .



Пока не завершится процесс перехода во Вселенский патриархат, богослужения в храме не будут проводиться.





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