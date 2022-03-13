Собор РПЦ в Амстердаме осудил нападение на Украину и вышел из подчинения Москве
Свято-Никольский приход Русской православной церкви (РПЦ) в городе Амстердам (Королевство Нидерланды) разрывает отношения с Московской патриархией, поддержавшей вторжение РФ на суверенную территорию Украины
Заявление с таким содержанием от имени приходского совета появилось на фейсбук-странице храма, передает Еспресо.TV.
Как отмечается, священнослужителей собора перед этим запугивали работники российского МИД и представители патриарха московского Кирилла (Гундяева).
"Стало невозможным совершать свое служение в составе Московского патриархата и обеспечивать духовно безопасную обстановку для прихожан", - говорится в заявлении.
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Поэтому приходской совет решил перейти под управление вселенского патриарха Варфоломея.
"Направили просьбу митрополиту Бельгии, Нидерландов и Люксембургу Афинагору (Вселенский патриархат) о принятии его в его епархию. Митрополит Афинагор выразил готовность рассмотреть просьбу и попросить у архиепископа Елисея (РПЦ - ред.) Амстердам.
Угрозы и устрашения начались, по их словам, после первого принятого ими еще 4 марта обращения в поддержку Украины, когда они просили Кирилла призвать руководство России прекратить войну .
Пока не завершится процесс перехода во Вселенский патриархат, богослужения в храме не будут проводиться.
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