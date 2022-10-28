Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Решение позволяет защитить нарушенные права общины Православной церкви Украины на Крымском полуострове. Собор будет передан в безвозмездное пользование Крымской епархии ПЦУ, а после деоккупации полуострова - вернется в собственность церкви", - говорится в сообщении.

Соответствующее постановление было разработано Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Она стала ответом на действия оккупационных властей российской федерации по "передаче" указанного имущественного комплекса в собственность ее незаконных органов.

Известно, что правительственное постановление было принято во исполнение постановления Верховной Рады "О некоторых вопросах защиты права на свободу мировоззрения и вероисповедания верующих Крымской епархии Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) и сохранения помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги".

28 октября глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что условия реинтеграции Крыма нужно закладывать до увольнения , потому что на полуострове незаконно поселилось почти 1 млн россиян.

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